MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 'Ah Nerede' dizi oluyor! Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Zehra karakteri için Demet Özdemir'e teklif

'Ah Nerede' dizi oluyor! Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Zehra karakteri için Demet Özdemir'e teklif

27.02.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı 'Ah Nerede' filmi dizi oluyor. 'Ah Nerede' dizisi için düşünülen başrol oyuncularından biri de Demet Özdemir. Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Zehra karakteri için Demet Özdemir'e teklif götürüldü.

'Ah Nerede' dizi oluyor! Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Zehra karakteri için Demet Özdemir'e teklif

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Ah Nerede' dizi olarak ekrana dönecek. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı 1975 yapımı 'Ah Nerede' filmi yazlık dizi olarak izleyici karşısına çıkacak. Onuncu Ev yapım şirketi tarafından ekrana taşınacak dizinin senaryo çalışmalarına başlandı. Yapım ekibi cast için hummalı bir çalışmaya girdi.

Filmde, Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Zehra karakteri için Demet Özdemir'e teklif götürüldü. Akşam'ın haberine göre; en son 'Aşk Taktikleri' filmindeki oyunculuğuyla Filiz Akın'dan övgü dolu sözler alan oyuncunun teklifi değerlendirdiği öğrenildi.

Ateşli sahneleri çok konuşulan Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan mesaj! &quot;Dün gece izledim...&quot;Ateşli sahneleri çok konuşulan Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan mesaj! "Dün gece izledim..."

Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit rolünü kimin oynayacağı merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Baba dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı?
Cinsiyet değiştirmişti! Pozları olay...Cinsiyet değiştirmişti! Pozları olay...
İsyan etti! "Allah kahretsin aç gözlü..."İsyan etti! "Allah kahretsin aç gözlü..."
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Gülşen Bubikoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün! Rus tankını böyle durdurdular

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün! Rus tankını böyle durdurdular

Kuzey Kore yine yaptı yapacağını

Kuzey Kore yine yaptı yapacağını

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Faturalarda yeni tarife, motorin ve benzinde indirim

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Rus devlet televizyonunu hackledi, görüntüleri yayınladı

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

Çeçenistan'a adeta 'savaş' açtılar!

İlginizi Çekebilir

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.