'Ah Nerede' dizi oluyor! Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Zehra karakteri için Demet Özdemir'e teklif

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Ah Nerede' dizi olarak ekrana dönecek. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı 1975 yapımı 'Ah Nerede' filmi yazlık dizi olarak izleyici karşısına çıkacak. Onuncu Ev yapım şirketi tarafından ekrana taşınacak dizinin senaryo çalışmalarına başlandı. Yapım ekibi cast için hummalı bir çalışmaya girdi.

Filmde, Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Zehra karakteri için Demet Özdemir'e teklif götürüldü. Akşam'ın haberine göre; en son 'Aşk Taktikleri' filmindeki oyunculuğuyla Filiz Akın'dan övgü dolu sözler alan oyuncunun teklifi değerlendirdiği öğrenildi.

Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit rolünü kimin oynayacağı merak konusu oldu.

