Ah Nerede dizisinde Tarık karakterine Oktay Çubuk hayat verecek. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı 1975 yapımı filmin dizi uyarlamasında Zehra karakterini ise Nil Keser canlandıracak. Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın oynadığı Yeşilçam filminin dizi versiyonu beklenen ilgiyi görüp görmeyeceği merak konusu oldu. Peki Ah Nerede dizisinin Tarık'ı Oktay Çubuk kimdir? Oktay Çubuk nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

AH NEREDE DİZİSİNİN TARIK'I OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

Oktay Çubuk, 12 Aralık 1996 tarihinde İzmir’de doğdu.

Oktay Çubuk, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde okumuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Cennetin Gözyaşları dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile yaşamıştır.

Oktay Çubuk, Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterine hayat vermiştir.

Oktay Çubuk, 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur.

OKTAY ÇUBUK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

26 yaşındaki ünlü oyuncu Oktay Çubuk İzmirlidir.

OKTAY ÇUBUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oktay Çubuk'un oynadığı diziler:

2019 – Aşk Ağlatır (TV Dizisi)

2017 – Cennetin Gözyaşları (TV Dizisi)



