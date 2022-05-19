Ah Nerede dizisinde Zehra karakterine Nil Keser hayat verecek. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı 1975 yapımı filmin dizi uyarlamasında Tarık karakterini ise Oktay Çubuk canlandıracak. Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın oynadığı Yeşilçam filminin dizi versiyonunun beklenen ilgiyi görüp görmeyeceği merak konusu oldu. Peki Ah Nerede dizisinin Zehra'sı Nil Keser kimdir? Nil Keser nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Nil Keser, 25 Mart 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Oyunculuğunun dışında sosyal medya fenomeni olarak da takipçileri tarafından sevilen Nil Keser, 1,71 boyundadır. Ünlü oyuncunun 57 kilo olduğu bilinmektedir.
27 yaşındaki ünlü oyuncu Nil Keser, İstanbulludur.
Nil Keser'in oynadığı diziler:
Melekleri Taşıyan Adam
Son Parti
Duran
Menajerimi Ara
Kırgın Çiçekler
Bizim Hikaye
Çılgın Dershane Üniversitede
Aşk Çağırırsan Gelir
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