Ah Nerede dizisinde Zehra karakterine Nil Keser hayat verecek. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı 1975 yapımı filmin dizi uyarlamasında Tarık karakterini ise Oktay Çubuk canlandıracak. Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın oynadığı Yeşilçam filminin dizi versiyonunun beklenen ilgiyi görüp görmeyeceği merak konusu oldu. Peki Ah Nerede dizisinin Zehra'sı Nil Keser kimdir? Nil Keser nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

AH NEREDE DİZİSİNİN ZEHRA'SI NİL KESER KİMDİR?

Nil Keser, 25 Mart 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyunculuğunun dışında sosyal medya fenomeni olarak da takipçileri tarafından sevilen Nil Keser, 1,71 boyundadır. Ünlü oyuncunun 57 kilo olduğu bilinmektedir.

NİL KESER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

27 yaşındaki ünlü oyuncu Nil Keser, İstanbulludur.

NİL KESER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Nil Keser'in oynadığı diziler:

Melekleri Taşıyan Adam

Son Parti

Duran

Menajerimi Ara

Kırgın Çiçekler

Bizim Hikaye

Çılgın Dershane Üniversitede

Aşk Çağırırsan Gelir



