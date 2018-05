Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı'ya 15 milyon Euro'luk teklf geldi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün mali tablosunun ortada olduğunu belirterek, "Kimseye hayal satmıyorum. Tablo bu. Bir transfer yasağını kaldırdık ama her an başka yasak gelebilir. Cenk kıyafetlerini giydik, kılıcı çektik. Bu Trabzonspor´un varoluş savaşı. Bu savaşın içerisine girdik ve kimse de bizi buradan yıldıramaz" dedi.

"Derdi tasası Trabzonspor olmayan, Trabzonspor üzerinden gündem yaratmaya çalışan bir takım oluşumların olduğunun farkına vardık. Şu oyuncu geldi, şu oyuncu gidiyor. Bu oyuncu şunla anlaştı. 7 teknik adamın adı geçti. Nasıl olmuşsa, hepsiyle teker teker protokol imzalamışım. Bu da takımın konsantrasyonunun dağılmasına neden oldu. Zirve mücadelesi kaçınılmaz Trabzonspor için. Trabzonspor her zaman yarışın içinde olacak. 3-4 sene içerisinde, sonra vücuda gelecek Trabzonspor´u inşa ederken biz bir kenara durduk, yarışın içinde yokuz diye anlaşılmamalı. Bunu defalarca anlatmaya çalıştım. Trabzonspor insanı hiç bir zaman yarışın dışında kalmak istemez. Yüz yüze olduğumuz gerçekler var. Siz ekonomiyi düzeltmeden, toparlamadan eğer ben şampiyonluğa yürüyorum derseniz en azından son 18 senede yaşanan hayal kırıklıkları yaşarsınız. Şampiyonluk mücadelesi verebilmek için finansal olarak kafanızın rahat olması lazım. Yönetimin, teknik kadronun, oyuncuların kafası rahat olması lazım. Oyuncuya 5-6 ay hak ettiği ücreti vermezseniz bu oyuncunun kafası rahat olarak kendisini oyuna vermesi mümkün değil. Emekçinin emeğinin karşılığını vermezseniz ondan iyi niyetinin dışında fazla bir performans beklemeniz hayalin de ötesinde olur."

"HER YIL BORCA 170 MİLYON EKLENİYOR"

Bugün itibariyle Trabzonspor´un 913 milyon lira borcunun olduğunu kaydeden Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Trabzonspor 1 milyar liraya yakın bir borç yükü ile karşı karşıya. Borcun bu boyutlarda olduğunda dönüp bakılacak tek şey gelirler giderleri karşılıyor mu? Bugün bizim profesyonel kadronun yıllık maliyeti 180 milyon TL. 913 milyonun üzerinden gittiğimizde faiz ve kur farkı giderleri 90 milyon TL. Kulüp giderleri minimize edilmiş 20 milyon TL. Trabzonspor Kulübü'nün bir yıllık giderleri 300 milyon TL. Kulübün yıllık geliri 130 milyon TL. Ancak bu gelir faiz, kur farkı ve kulübün işletme giderlerini karşılayabilecek seviyede. Açık 170 milyon TL. 913 milyon bugün itibariyle kulübün borcu ve bu yapı devam ettikçe her yıl üzerine 170 milyon TL borç gelecek. Geldiğimizde bizim devraldığımız mali yapı bu. Bunlar bir şekilde hallolur. Gelir gider dengesini sağlarken bir taraftan da takımı yarışın içerisinde tutacaksınız. Yarıştan düştüğünüzde gelirleriniz de azalacak. Dolayısıyla marka değerinizi kaybedeceksiniz ve bu felaket demektir. Borcu borçla ödeyen değil de borcu ortadan kaldıracak, finalsal kaynaklar yaratacak projeleri hayata geçirmek lazım. Söylenen her şey yanlış anlaşıldı. Futbolun hammaddesi var ama biz buna hiç dokunmamışız. Tamamen altyapı futbolcularıyla veya Trabzon´daki kulüplerden yetişmiş futbolcularla bu işi yapacağız diye bir iddiamız yok. Bu sistemin içerisinde altyapıdan 4-5 futbolcuyu A takıma monte ettiğiniz zaman, gelir gider dengenizi sarsmayacak, ihtiyaç olan ama Trabzonsporluluk ruhuyla sahada mücadele edecek futbolcularla bunu armoni haline getirdiğiniz zaman bu mücadelenin dışında kalmazsınız. Trabzonspor´un forması ilk 4´e oynar diye bir şey var. Bunun nedeni her zaman yararlanabileceği bir kaynağı var."