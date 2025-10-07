SPOR

Ahmet Çakar'dan olay yaratacak Victor Osimhen iddiası! ''Sağlık Bakanlığı'ndan bana bilgi geldi'' dedi G.Saray yönetimi harekete geçti

Yorumcu Ahmet Çakar, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in büyük bir sağlık problemi olduğu yönünde bilgi aldığını iddia etti. Çakar’ın bu iddiasına karşılık Galatasaray yönetimi olayı mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beyaz Tv yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen için flaş bir iddiada bulundu. Nijeryalı oyuncunun sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi aldığını belirten Çakar için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.

‘‘SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN BANA BİLGİ GELDİ’’

Ahmet Çakar dan olay yaratacak Victor Osimhen iddiası! Sağlık Bakanlığı ndan bana bilgi geldi dedi G.Saray yönetimi harekete geçti 1

Ahmet Çakar, "Osimhen'in hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bana bilgi geldi. Osimhen'in hastalığını anlatmayı bir spor adamı ve baba olarak istemem. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuştuğumda bu rahatsızlığın Süper Lig'de 4-5 siyahi oyuncuda olduğunu, Osimhen'in ise negatif olduğunu söyledi.'' dedi.

TWEET ATMIŞTI!

Ahmet Çakar dan olay yaratacak Victor Osimhen iddiası! Sağlık Bakanlığı ndan bana bilgi geldi dedi G.Saray yönetimi harekete geçti 2

Yorumcu Ahmet Çakar, 30 Eylül tarihinde sosyal medya heasabından yaptığı paylaşımda, “Benim için çok üzücü bir gün. Maalesef Osimhen ile ilgili çok önemli bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım. İnşallah doğru değildir.” demişti.

‘‘SAĞLIK BAKANLIĞI VE RTÜK…’’

Ahmet Çakar dan olay yaratacak Victor Osimhen iddiası! Sağlık Bakanlığı ndan bana bilgi geldi dedi G.Saray yönetimi harekete geçti 3

Gazeteci Süleyman Rodop’un haberine göre; "Galatasaray, Osimhen hakkında yalan ve asılsız haberlerinden dolayı, Ahmet Çakar'ı mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve RTÜK'e de bu kişi hakkında başvuruldu." Dedi.

