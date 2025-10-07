Ahmet Çakar'dan olay yaratacak Victor Osimhen iddiası! ''Sağlık Bakanlığı'ndan bana bilgi geldi'' dedi G.Saray yönetimi harekete geçti

Beyaz Tv yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen için flaş bir iddiada bulundu. Nijeryalı oyuncunun sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi aldığını belirten Çakar için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.

‘‘SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN BANA BİLGİ GELDİ’’

Ahmet Çakar, "Osimhen'in hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bana bilgi geldi. Osimhen'in hastalığını anlatmayı bir spor adamı ve baba olarak istemem. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuştuğumda bu rahatsızlığın Süper Lig'de 4-5 siyahi oyuncuda olduğunu, Osimhen'in ise negatif olduğunu söyledi.'' dedi.

TWEET ATMIŞTI!

Yorumcu Ahmet Çakar, 30 Eylül tarihinde sosyal medya heasabından yaptığı paylaşımda, “Benim için çok üzücü bir gün. Maalesef Osimhen ile ilgili çok önemli bir sağlık problemi olduğuna dair bilgi aldım. İnşallah doğru değildir.” demişti.

‘‘SAĞLIK BAKANLIĞI VE RTÜK…’’

Gazeteci Süleyman Rodop’un haberine göre; "Galatasaray, Osimhen hakkında yalan ve asılsız haberlerinden dolayı, Ahmet Çakar'ı mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve RTÜK'e de bu kişi hakkında başvuruldu." Dedi.