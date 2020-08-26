Ahmet Hakan 'apolitik kalsaydın' dedi, Gökhan Özoğuz yanıt verdi

Gündeme dair yaptığı eleştirilerle ve yorumlarla sık sık konuşulan Gökhan Özoğuz bu sefer de Ahmet Hakan'ın hedefindeydi.

Ahmet Hakan yazdığı köşede “APOLİTİK sanatçılar mı? Politik sanatçılar mı?” diye sorulsa... Cevabım kesinlikle “politik sanatçılar” olur. Çünkü sanatçı dediğin etrafında olup bitenlerle, politikayla, dünyayla ilgili olmalıdır.

Ama Gökhan Özoğuz adlı sanatçının git gide daha da politikleşmesi sürecini izlerken... “Keşke bu çocuk apolitik olarak kalsaydı” diyorum. Çünkü büyük bir cahil cesareti var ve buna yaslanarak çok büyük çamlar deviriyor.

Soru, “Apolitik Gökhan mı? Cahilce politik yorumlar yapan Gökhan mı?” diye sorulursa... Cevabım kesinlikle “apolitik Gökhan” olur yani" yorumunda bulundu.

'BİREY APOLİTİKSE SAHTEDİR'

Ahmet Hakan'ın yazısını gören ünlü şarkıcıdan ise gece yarısı yanıt geldi. Gökhan Özoğuz Twitter'da verdiği yanıtta "Sayın

Ahmet Hakan bırakın sanatçıyı, birey apolitikse sahtedir. Tarafımdan tarafsızca gözetilen politik duruş hak hukuk adalettir.

Beklentisizce, doğrunun yanında olmak gönüldendir. Yorumunuzdaki diğer iki isabetsiz yakıştırmayı daha iyi tahlil ederek paylaşmanızı beklerdim" dedi.

