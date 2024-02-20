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  4. Ahmet Hakan'dan Reza Zarrab göndermesi yapmıştı! Ebru Gündeş'ten imalı sözler

Ahmet Hakan'dan Reza Zarrab göndermesi yapmıştı! Ebru Gündeş'ten imalı sözler

20.02.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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Ebru Güneş'in iş insanı Murat Özdemir'le aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Ahmet Hakan ise "Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım? dedi. Ebru Gündeş'in paylaşımı ise sosyal medyayı salladı.

Ahmet Hakan'dan Reza Zarrab göndermesi yapmıştı! Ebru Gündeş'ten imalı sözler

İş insanı Murat Özdemir ile Ramazan Bayramı sonrası evleneceği iddia edilen Ebru Gündeş gündem oldu. "Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım? Hele Reza’dan sonra gerçekten bıkmadın mı?" diyen Ahmet Hakan'ın sözleri ise sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyayı az kullanan Ebru Gündeş ise bir paylaşım yaptı. "Son Söz" şarkısını söylediği anları paylaşan Ebru Gündeş'in paylaşmak için seçtiği kısım Ahmet Hakan'a gönderme olarak algılandı.

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Ebru Gündeş'in şarkısının sözleri şöyle:
"Ben daha bitmedim
Ben daha son sözü söylemedim
Kurtlar sofrasında oturduysam eğer
Hesabımı kendim ödedim."

Youtube


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Ahmet Hakan Ebru Gündeş söyledi
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