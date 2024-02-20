Ahmet Hakan'dan Reza Zarrab göndermesi yapmıştı! Ebru Gündeş'ten imalı sözler

İş insanı Murat Özdemir ile Ramazan Bayramı sonrası evleneceği iddia edilen Ebru Gündeş gündem oldu. "Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım? Hele Reza’dan sonra gerçekten bıkmadın mı?" diyen Ahmet Hakan'ın sözleri ise sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyayı az kullanan Ebru Gündeş ise bir paylaşım yaptı. "Son Söz" şarkısını söylediği anları paylaşan Ebru Gündeş'in paylaşmak için seçtiği kısım Ahmet Hakan'a gönderme olarak algılandı.

Ebru Gündeş'in şarkısının sözleri şöyle:

"Ben daha bitmedim

Ben daha son sözü söylemedim

Kurtlar sofrasında oturduysam eğer

Hesabımı kendim ödedim."





