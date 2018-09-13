Ahmet Hakan: Delikanlı kız Demet Akalın

Kocasının işlerinin bozulması yeni değil.

Uzun, upuzun bir zamandır gündemde.

Uzun süredir...

Alacaklılar kapıdaydı.

Borçlar birikmekteydi.

Çok ciddi bir sıkışmışlık söz konusuydu.



Ne yaptı Demet Akalın?

Hemen bırakıp gitmedi, anında kaçmadı, epey direndi, sürekli destek çıktı, hep yardımcı oldu, süreci uzattıkça uzattı, her zaman sahip çıktı, daima yanında durdu.

Yani boşanma aşamasına gelinceye kadar “delikanlıca davranış” denilen bütün davranışları sonuna kadar sergiledi.

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Haksızlık etmeyelim, hakkını yemeyelim.

NE OLMUŞTU?

Okan Kurt'un aile şirketi olan Martaş Lojistik'in işleri üç yıl önce bozuldu. Zamanla şirketin borçları 150 milyon liraya kadar dayandı.

'BU BORÇ SİZİ ETKİLEMEZ' DEDİ

Ama Okan Kurt, eşi Demet Akalın'a hep "Bu borç benim ve ailemin, seni hiç etkilemeyecek" diye sözler verdi. Demet Akalın da bu güvenceye dayanarak hep eşine destek oldu.

Ancak işler kötü gitti ve Demet Akalın'ın Beykoz'daki villasına haciz geldi. Eşyalarael konulurken Hira, 'anne köpeğimi alacaklar mı?' deyince , Demet Akalın küplere bindi. Çift önceki gün 6,5 yıllık evliliklerini 10 dakikada bitirdi.