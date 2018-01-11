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Ahmet Hakan: Keşke Hakan Peker kelle paça içseydi

MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 14:44 | Son Güncelleme 3 saat önce

34 yaşındaki oğlu Burak ile neredeyse aynı yaşta görünen Hakan Peker'in son halini gören Ahmet Hakan, 'Keşke Hakan Peker kelle paça içseydi' dedi.

Ahmet Hakan: Keşke Hakan Peker kelle paça içseydi

56 yaşındaki Hakan Peker'in yaşını hiç göstermediği ve neredeyse 34 yaşındaki oğlu Burak ile aynı yaşta göründüğü söylenip duruyordu. Ancak Hakan Peker'in son hali herkesi şoke etti.

"KEŞKE ESTETİK YAPTIRMASAYDIN"

Hakan Peker'in son hali görenleri şoke etti. Hakan Peker'i görenler, "Keşke estetik yaptırmasaydın." yorumunda bulundu.

İŞTE HAKAN PERKER'İN SON HALİ:

8561789

Öte yandan Hakan Peker'in son görüntüsüyle ilgili Ahmet Hakan da bir yorumda bulundu. İşte Ahmet Hakan'ın, Hakan Peker yorumu:

CANAN Karatay Hocamız...

“Botoks yaptıracağınıza kelle paça için” demişti.

Hakan Peker’in şu son halini görünce...
Canan Karatay’a yüzde yüz hak verdim.

Hakan Peker ise estetik yaptırdığı iddialarını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

İŞTE HAKAN PEKER'İN AÇIKLAMASI:

8562102

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Anahtar Kelimeler:
ahmet hakan Hakan Peker

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