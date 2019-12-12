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Ahmet Hakan köşesinden duyurdu: Rahmi Turan beni tehdit etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, Beştepe’ye bir CHP’linin gittiği iddiasını yazan, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce’den özür dileyen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın kendisine tehdit içeren bir e-posta gönderdiğini duyurdu.

Ahmet Hakan köşesinden duyurdu: Rahmi Turan beni tehdit etti

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan ile Sözcü Gezetesi yazarı Rahmi Turan arasındaki tartışma devam ediyor.

AHMET HAKAN'DAN 'TEHDİT' İDDİASI

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası sonrası ikili arasında başlayan 'atışma' başka bir boyut kazandı. Son olarak Ahmet Hakan, 12 Aralık bugün Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan köşe yazısında gazeteci Rahmi Turan’ın kendisine tehdit içeren bir e-posta gönderdiğini duyurdu.

'ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA'

Turan'ın attığı e-postayı köşesinde paylaşan Hakan, "Elinden geleni ardına koyma Rahmi Turan! Senin düzeysizliğine, çirkinliğine, pespayeliğine teslim olacak değilim. Seninle sonuna kadar mücadeleye hazırım. Milim geriletemezsin beni" ifadelerine yer verdi.

Turan'ın Hakan'a gönderdiği iddia edilen e-postada dikkat çeken ifadeler şöyle;

"Beni de saldırmaya mecbur etmeyin.

Başkasının sevgilisine göz koyduğunuz için fena halde dayak yediğinizi,

  • Nişantaşı’ndaki maceralarınızı...

  • Hakkınızda abuk sabuk söylenenleri,

  • Eski dönemde belediye ile akçeli işler yaptığınız iddialarını, yazmalı mıyım? Bunları tefrika etmeli miyim?

Doğrusu öyle bir şeyi kendime yakıştıramıyorum.

Hakaretleriniz nedeniyle dava açacağım tabiidir...

Fakat beni başka şeyler yazmaya zorlamayın.

Olay daha çirkin bir hale gelmesin!"

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Anahtar Kelimeler:
ahmet hakan tahmi turan beştepe chp tehdit

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
İftirayı atan Kendileri İftiranın tetikçisi Gazete, Aynı zamanda Kendi "SÖZCÜ"leri.. "Görüşmeden haberimiz var" diyen Kemal Kendi GenelBaşkanları.. Bunlarda Utanma yok! olsaydı "Sıradan bir haberdi" diyen Zeyrek le birlikte Oturupta Şampanya patlatıp Kaz Ziyafeti çekmezlerdi
@gamlibaykus_43 dimi sizinkilerin saraylarda kilosu 4 bin tl olan çay içmeleri altın klozetler tuvaletini yapmaları cumaya konvoy konvoy araçlarla gitmeleri caiz dimi. böyle yorumlar yaparak daha çok batmayın aslanım
@sedatilhan33 bir başkan düşün kimse sana anlatmasın, iletişim cağında kendi gözlerinle gör, iftira olmasın, riya olmasın, yalancı olsun, abd-ab, israil, pkk.dhkpc, fetö, pyd ile aynı dili kullansın, onların siyasi uzantıları ile işbirliği yapsın, birilerinin eline sıkıştırdığı gibi konuşsun, milli menfeatleri karalamaya çalışsın, bu şekilde insanlara saldırsın ve birileri bunun arkasından gitsin. Harbi sizin için ne denir acaba. Sonra bunu sizinkiler şöyle yaptı diye savunma gereği duyun, bizim ki yok bizimki devlet ve millet efendiler, kişiler teferruattır, kim olursa olsun.
@gamlibaykus_43 burayı aktroller basmış galiba
bak sen şu Ahmet Hakan'ın maceralarına
körler sağırlar birbirini ağırlar.
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