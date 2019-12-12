Ahmet Hakan köşesinden duyurdu: Rahmi Turan beni tehdit etti

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan ile Sözcü Gezetesi yazarı Rahmi Turan arasındaki tartışma devam ediyor.

AHMET HAKAN'DAN 'TEHDİT' İDDİASI

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası sonrası ikili arasında başlayan 'atışma' başka bir boyut kazandı. Son olarak Ahmet Hakan, 12 Aralık bugün Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan köşe yazısında gazeteci Rahmi Turan’ın kendisine tehdit içeren bir e-posta gönderdiğini duyurdu.

'ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA'

Turan'ın attığı e-postayı köşesinde paylaşan Hakan, "Elinden geleni ardına koyma Rahmi Turan! Senin düzeysizliğine, çirkinliğine, pespayeliğine teslim olacak değilim. Seninle sonuna kadar mücadeleye hazırım. Milim geriletemezsin beni" ifadelerine yer verdi.

Turan'ın Hakan'a gönderdiği iddia edilen e-postada dikkat çeken ifadeler şöyle;

"Beni de saldırmaya mecbur etmeyin.

Başkasının sevgilisine göz koyduğunuz için fena halde dayak yediğinizi,

Nişantaşı’ndaki maceralarınızı...

Hakkınızda abuk sabuk söylenenleri,

Eski dönemde belediye ile akçeli işler yaptığınız iddialarını, yazmalı mıyım? Bunları tefrika etmeli miyim?

Doğrusu öyle bir şeyi kendime yakıştıramıyorum.

Hakaretleriniz nedeniyle dava açacağım tabiidir...

Fakat beni başka şeyler yazmaya zorlamayın.

Olay daha çirkin bir hale gelmesin!"



