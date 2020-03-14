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Ahmet Kural'a bebek yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 16:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Kural, yakın arkadaşı Ümit Erdim'i ziyaret etti ve bu ziyaret sırasında da Erdim'in kızı Ses ile hasret giderdi.

Ahmet Kural'a bebek yorumları

Bu yılın başında Baba Parası adlı filmle sevenlerinin karşısına çıkan Ahmet Kural, uzun bir zamandır sosyal medya hesabından filmiyle ilgili paylaşımlarda bulunuyordu. Kural, şimdilerde yeniden normal paylaşımlarına dönmüş gibi görünüyor… Son olarak Instagram hesabı üzerinden yakın arkadaşı Ümit Erdim’e yaptığı bir ziyaret sırasında çekilmiş olan fotoğrafı paylaşan Kural, kucağında Erdim’in kızı Ses ile çekilmiş karesini; “Özlem dolmuşuz Sescim” notuyla paylaştı.

ahmetkural-instagram

Ahmet Kural’ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, yakışıklı oyuncunun bazı takipçileri “Kendi çocuğunu da kucağına almak nasip olur inşallah” şeklinde notlar paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural, bebek,

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