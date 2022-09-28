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  4. Ahmet Kural avukat aşkıyla İtalya'da! Pozlarına beğeni yağdı

Ahmet Kural avukat aşkıyla İtalya'da! Pozlarına beğeni yağdı

28.09.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla'ya uyguladığı şiddetle akıllara kazınan Ahmet Kural yeni aşka yelken açmıştı. Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile pozlarını paylaştı. Kural'ın aşk pozlarına beğeni yağdı.

Ahmet Kural avukat aşkıyla İtalya'da! Pozlarına beğeni yağdı

Bir dönem büyük aşk yaşadığı Sıla ile ilişkisi olaylı bir şekilde biten Ahmet Kural, mutluluğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin’de buldu. Şiddet iddiasıyla dava edilen ve ceza alan Kural sevgilisiyle aşk pozlarını paylaştı.

2019 yılından beri birlikte olan Kural ile Şahin’in geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldıkları öne sürülmüştü.

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Ahmet Kural, şimdi ise sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile çıktıkları İtalya tatilinde çekilen bir karelerini sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Ahmet Kural büyük aşk sevgilisi
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