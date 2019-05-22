MAGAZİN

Ahmet Kural'dan bıyık imajı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

Sıla'ya şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ahmet Kural sosyal medyadan yeni imajını paylaştı.

Ahmet Kural'dan bıyık imajı!

Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Ahmet Kural sosyal medyada oldukça aktif...

Geçtiğimiz ay açılan dava sonrası 16 ay 20 gün hapis cezası alan Kural hayatına devam ediyor. Sosyal medyada gündelik hayatından sık sık paylaşımlar yapan Kural yeni imajıyla dikkat çekti.

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Kural bıyıklı halini hesabından paylaşıp "Geçici imaj" notunu düştü. Şu sıralar film çekimlerine devam eden Kural'ın bu imajının film için olduğu düşünülüyor.

Kural'ın hayranları yeni imajı çok beğendi ve yorum yağdırdı. Kural hayranları tarafından Ayhan Işık'a da benzetildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu herif birden bire çöktü, yaşlandı sanki. Bir garip hal aldı.
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