Ahmet Kural’dan mahkeme sonrası paylaşım

3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası alan ve cezası ertelenen Ahmet Kural mahkeme sonrası gergin halleriyle dikkat çekmişti.

Ahmet Kural mahkeme önündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı:

“Bugün hukukun temel ilkelerinden olan adil yargılanma ve savunma hakkı ilkeleri tamamen yok sayıldı ve tarafıma hiçbir şekilde söz verilmedi. Duruşmada hazır bulundurduğum tanıklarımın dinlenmesi taleplerimiz reddedildi. Olayın aydınlatılması ve çelişkilerin giderilmesi için ve haklılığımızı ispat edeceğimiz için toplanmasını istediğim tüm delillerimin de reddedilmesiyle hakkımda ceza kararı verildi.

Ancak hatırlatmak isterim ki burada ceza alıyor olmam suçlu bulunduğum anlamına gelmiyor. Bu dava henüz bitmedi. Hukuki olarak avukatlarım bir üst mahkemeye giderek verilen bu karara itiraz edecekler. Düşünün ki karşı tarafın çalışanı olan tanıkları dinlenmiş ancak görgü tanığı olan ve Sıla’nın o gece evden sakin bir şekilde çıkıp gittiğini gören karşı komşum duruşmada hazır edilmesine rağmen mahkemece dinlenmedi.