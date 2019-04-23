MAGAZİN

Ahmet Kural’dan mahkeme sonrası paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2019 09:00 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Kural, dün ikinci kez hakim karşısına çıkmış ve şarkıcı Sıla ile olan davasında mahkeme, Ahmet Kural'a, 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası vermişti. Kural mahkemenin ardından bakın ne paylaştı

Ahmet Kural’dan mahkeme sonrası paylaşım

3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası alan ve cezası ertelenen Ahmet Kural mahkeme sonrası gergin halleriyle dikkat çekmişti.

Ahmet Kural mahkeme önündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı:

Sıla-Ahmet Kural davasında flaş karar! İşte Ahmet Kural'ın cezasıSıla-Ahmet Kural davasında flaş karar! İşte Ahmet Kural'ın cezası

“Bugün hukukun temel ilkelerinden olan adil yargılanma ve savunma hakkı ilkeleri tamamen yok sayıldı ve tarafıma hiçbir şekilde söz verilmedi. Duruşmada hazır bulundurduğum tanıklarımın dinlenmesi taleplerimiz reddedildi. Olayın aydınlatılması ve çelişkilerin giderilmesi için ve haklılığımızı ispat edeceğimiz için toplanmasını istediğim tüm delillerimin de reddedilmesiyle hakkımda ceza kararı verildi.

ahmet-kural-ic

Ancak hatırlatmak isterim ki burada ceza alıyor olmam suçlu bulunduğum anlamına gelmiyor. Bu dava henüz bitmedi. Hukuki olarak avukatlarım bir üst mahkemeye giderek verilen bu karara itiraz edecekler. Düşünün ki karşı tarafın çalışanı olan tanıkları dinlenmiş ancak görgü tanığı olan ve Sıla’nın o gece evden sakin bir şekilde çıkıp gittiğini gören karşı komşum duruşmada hazır edilmesine rağmen mahkemece dinlenmedi.

Avukatım Sibel Aydın’ın da mahkemede söylediği gibi eğer tek taraflı beyanlar ve sadece karşı tarafın tanıkları dinlenerek karar verilecek idiyse neden duruşma yapıldı anlamak mümkün değil. Mahkeme kararını yazıp bana tebliğ edebilirdi. Bu durumda birileri çıkıp lütfen bana anlatsın. Hakkınızda bir suç istinadı var ve kendinizi savunmanıza izin verilmiyor. Deliller yok ediliyor ama yine de adalete olan inancımı yitirmemeye, umutlu olmaya çalışıyorum. Ben bu davanın arkasındayım.

Tekrar tekrar söylüyorum kimseye şiddet uygulamadım, hakaret etmedim, kimseyi tehdit etmedim. Haklılığımı ispat etmek için sonuna kadar savaşacağım. Her vatandaş gibi hakkımı aramaya devam edeceğim. Hepimizin adil yargılanma ve savunma hakkı olduğunu hatırlatarak adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.”

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
Deniz Çakır'ın paylaşımına beğeni yağdı! 'O hayatı yaşa'Deniz Çakır'ın paylaşımına beğeni yağdı! 'O hayatı yaşa'
Şahan'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımıŞahan'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet kural Sıla-Ahmet Kural davasında ikinci duruşma Sıla-Ahmet Kural kavga

En Çok Okunan Haberler

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Çakır'dan dikkat çeken paylaşım! 'O hayatı yaşa'

Deniz Çakır'ın paylaşımına beğeni yağdı! 'O hayatı yaşa'

Şahan Gökbakar'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

Şahan'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

Erkan Petekkaya'nın Eskişehir mutluluğu! 'Muhteşem bir yerde yaşıyorsunuz'

Eskişehir sokaklarında Erkan Petekkaya izdihamı!

İrem Derici, Demet Akalın'ın doğum gününü böyle kutladı!

İrem Derici'den dikkat çeken Demet Akalın paylaşımı!

Sibel Can'dan Orhan Gencebay paylaşımı! 'Canım benim'

Canım benim

Oyuncu Efecan Şenolsun'a cinsel saldırıdan 17 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Ünlü oyuncu hakkında hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.