MAGAZİN

Ahmet Kural hindilerle sohbet etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Oyuncu Ahmet Kural geride bıraktığımız gün Sarıyer taraflarında gittiği bir binicilik merkezinden esprili paylaşımlarda bulundu.

Ahmet Kural hindilerle sohbet etti

Bir dönem sevgili olduğu şarkıcı Sıla ile mahkemelik olan ve geride bıraktığımız haftalarda çıktığı mahkeme sonrasında 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verilen Kural geride bıraktığımız gün Sarıyer taraflarındaki bir binicilik tesisindeydi.

Hapis cezasının ertelenmesinin ardından dava sürecinin devam ettiğini ve karara itiraz edeceğini açıklayan Kural, yaşadığı sıkıntılı ortamdan biraz olsun uzaklaşabilmek adına kendisini ağaçlık alanlara attı. Sıcak geçen hafta sonunu değerlendirmek adına arkadaşlarıyla birlikte bir binicilik tesisine giden Ahmet Kural buradan yaptığı paylaşımlarla gülümsetti. İlk olarak bir lama ile selfie çekilen Kural, daha sonra hindilerle sohbet ettiği videosunu ‘Anlaşıyoruz’ notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Anlaşıyoruz ???? #tbt #dünden #hindi #turkey #cennet

Ahmet Kural (@ahmtkural)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural HİNDİ

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