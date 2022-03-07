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Ahmet Kural koronavirüse yakalandı

07.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Kural, koronavirüse yakalandı. Haberi Insagram'dan duyuran ünlü oyuncu, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı. Genel sağlık durumum iyi" açıklamasında bulundu.

Ahmet Kural koronavirüse yakalandı

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ahmet Kural'ın (39) koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alan ünlü oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

"İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" gibi birçok projede rol alan Kural, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı." dedi.

Ahmet Kural, sözlerini, "Genel sağlık durumum iyi." şeklinde tamamladı. Takipçilerinden oyuncuya, çok sayıda "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ahmet Kural
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