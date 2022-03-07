Ahmet Kural koronavirüse yakalandı

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Ahmet Kural'ın (39) koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alan ünlü oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

"İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" gibi birçok projede rol alan Kural, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı." dedi.

Ahmet Kural, sözlerini, "Genel sağlık durumum iyi." şeklinde tamamladı. Takipçilerinden oyuncuya, çok sayıda "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

