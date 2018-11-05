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Ahmet Kural sorusu Hadise'yi gerdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Bir dönem Ahmet Kural ile anılan Hadise yeniden bu haberle gündeme gelince gerildi! Hadise Sıla'nın yaşadığı şiddete de tepki gösterdi

Ahmet Kural sorusu Hadise'yi gerdi

Şarkıcı Hadise, önceki akşam arkadaşlarıyla Yeniköy'deki bir balıkçı çıkışı objektiflere yansıdı.

Muhabirler ''Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'ya şiddet uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de Ahmet Kural ile bir dönem aşk yaşamıştınız'' diye sordu.

Hadise 'aşk' sözü üzerine bir anda gerildi. Pop yıldızı şunları söyledi: ''Öncelikle belirteyim, o dönem çıkan iddialar yalandı, dedikoduydu. Öyle bir durumumuz hiç olmadı.''

Hadise ile Ahmet Kural arasındaki aşk iddiaları 2016'da ortaya atıldı. Taraflar aşk iddialarına yönelik sorular karşısında bir yalanlamada bulunmamıştı.

HADİSE'DEN ŞİDDET YORUMU

Hadise ''Siz ilişkilerinizde şiddete maruz kaldınız mı?'' sorusuna da şöyle cevap verdi:

''Herkes ilişkisinde sözlü şiddete maruz kalmıştır. Aşkta bazen her şey oluyor. Gurur yapıyoruz, kavga çıkıyor. Ama şiddet kabul edilemez. Her türlüsüne karşıyız. Sıla’ya yapılan konusunda da adalet yerini bulur. Olay yargıya intikal etmiş. Sonuçlarına bakalım.''

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Anahtar Kelimeler:
hadise ahmet kural Ahmet Kural Sıla

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yargı Ahmet Kural'la iyi bir ceza verilsin ki şiddet uygulayan herkese emsal teşkil etsin
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