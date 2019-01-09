Ahmet Kural ve Sıla davasına bakanlık müdahil oldu

Ahmet Kural ve Sıla davasında yeni gelişme. Sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadır hapis istenen Ahmet Kural için bakanlık da harekete geçti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahillik talebinde bulundu.

Bakanlık tarafından İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'na atıfta bulunarak, “Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davalarına devlet adına mağdur veya müşteki olanların yanında davaya katılmak bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluk alanındadır” denildi. (Sözcü)

