Ahmet Mümtaz Taylan: Ders çıkartırsak sonraki süreç daha az çileli olabilir

Yönettiği tiyatro oyunlarının yanı sıra "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kelebeğin Rüyası" ve "Ölümlü Dünya" adlı filmlerle,"Güzel Köylü", "Leyla ile Mecnun" ve "Behzat Ç"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dizide canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazanan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, koronavirüsten korunmak amacıyla evde geçirdiği günleri ve yapmayı planladığı işleri anlattı.

Taylan, "Siz bu dönemi nasıl geçiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Ben bir ay ya da 5-6 hafta öncesine kadar, Ardahan'da sınırda film çekiyordum. Onu bitirip, 5 hafta önce İstanbul'a döndüm. Gidişat aşağı yukarı belliydi. Şeker problemim var ve ben riskli gruptayım. Kendimi 5 hafta kadar önce karantinaya aldım, kıpırdamıyorum. Ben daha önce de çoğunlukla evde vakit geçiriyordum."

"Daha çok evcil biri olarak kendimi tanımlayabilirim. Ondan, bende aşırı bir baskı ve zorluk yaratmadı. Herkes gibi okuyor, yazıyor, seyrediyorum. Olup bitenleri düşünmeye bolca vakit ayırıyorum. Bugüne kadar neleri doğru veya yanlış yaptım, neleri söyledim, söylemedim, bunlar üzerine düşünüyorum."