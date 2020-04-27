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Ahmet Mümtaz Taylan: Ders çıkartırsak sonraki süreç daha az çileli olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, pandemi dolayısıyla tüm dünyanın evine kapandığı sürece ilişkin, "Bundan dersler çıkartırsak sonraki süreç biraz daha az çileli veya sıkıntılı olabilir. Dersler çıkarmaz da eskiden yaptığımız ettiğimizle yeni sonuçlar beklemeye çalışırsak daha acılı bir süreç yaşayacağımız da ortada. Ben kendi payıma bunları düşünüyorum" dedi.

Ahmet Mümtaz Taylan: Ders çıkartırsak sonraki süreç daha az çileli olabilir

Yönettiği tiyatro oyunlarının yanı sıra "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Kelebeğin Rüyası" ve "Ölümlü Dünya" adlı filmlerle,"Güzel Köylü", "Leyla ile Mecnun" ve "Behzat Ç"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dizide canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazanan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, koronavirüsten korunmak amacıyla evde geçirdiği günleri ve yapmayı planladığı işleri anlattı.

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Taylan, "Siz bu dönemi nasıl geçiriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Ben bir ay ya da 5-6 hafta öncesine kadar, Ardahan'da sınırda film çekiyordum. Onu bitirip, 5 hafta önce İstanbul'a döndüm. Gidişat aşağı yukarı belliydi. Şeker problemim var ve ben riskli gruptayım. Kendimi 5 hafta kadar önce karantinaya aldım, kıpırdamıyorum. Ben daha önce de çoğunlukla evde vakit geçiriyordum."

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"Daha çok evcil biri olarak kendimi tanımlayabilirim. Ondan, bende aşırı bir baskı ve zorluk yaratmadı. Herkes gibi okuyor, yazıyor, seyrediyorum. Olup bitenleri düşünmeye bolca vakit ayırıyorum. Bugüne kadar neleri doğru veya yanlış yaptım, neleri söyledim, söylemedim, bunlar üzerine düşünüyorum."

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"Kederleniyorum... Sere serpe kederleniyorum. Düşünecek çok şey var. Dışarı çıktığımızda bitecek bir süreç değil. Dışarı çıktığımızda başlayacak bir süreç aslında. O yeni başlangıçta neler yapılması gerektiği üzerine düşünerek vakit harcıyorum."

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54 yaşındaki usta oyuncu, "Bu olumsuz gibi görünen süreçten, olumlu çıkarımlar yaptınız mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu düşünme, tartma, muhasebe yapma süreci derken biraz da onu kastediyorum. Yani bu olumsuzluktan hayırlı bir şey çıkıp çıkmayacağı, genel olarak bizim hem bireysel hem toplum hem dünya olarak tutumumuza bağlı."

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"Öngörmek şimdilik mümkün değil ama nelerin yürümediğine ilişkin, sistemin ve insan ilişkilerinin neresinde sorun olduğuna dair çok yoğun örnekler yaşıyoruz her gün."

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"Bunları eğer kulağımıza küpe etmeyi ve nasıl çözeceğimizi, nasıl üstesinden gelebileceğimizi, eski usullerle yeni sonuçlar alamayacağımızın bilincine vararak tekrar tekrar düşünmek zorundayız. Bundan dersler çıkartırsak sonraki süreç biraz daha az çileli veya sıkıntılı olabilir. Dersler çıkarmaz da eskiden yaptığımız ettiğimizle yeni sonuçlar beklemeye çalışırsak daha acılı bir süreç yaşayacağımız da ortada. Ben kendi payıma bunları düşünüyorum" (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ahmet mümtaz taylan, korona, pandemi,

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