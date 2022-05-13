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  4. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi

13.05.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın herkesten sır gibi sakladığı kızı Ayşe Dilan Taylan, görenleri güzelliğiyle büyüledi. 56 yaşındaki başarılı oyuncu, kızıyla olan fotoğrafını paylaştı ve ne kadar gururlu olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncunun kızı Ayşe Dilan Taylan'ın sosyal medya hesabı merak edildi.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi

Ahmet Mümtaz Taylan'ın yıllardır herkesten sır gibi sakladığı kızı Ayşe Dilan Taylan ortaya çıktı. Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, ABD'de bulunan Ringling Sanat ve Tasarım Koleji'nden mezun oldu. Bu güzel hadise sonrasında ünlü oyuncu kızıyla birlikte fotoğrafını paylaştı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın fotoğrafında kızını görenler adeta mest oldu.

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1999 doğumlu olan Ayşe Dilan Taylan, bugün ABD'de okuduğu kolejden mezun oldu ve ünlü oyuncuya büyük gurur yaşattı.

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"MUTLULUĞU TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

Kızının mezuniyet törenine katılan Ahmet Mümtaz Taylan, duygularını "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" sözleriyle dile getirdi.

ayşe dilan

KIZI GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Yıllardır ABD'de eğitim gören Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, yıllar sonra ortaya çıktı ve güzelliğiyle görenleri resmen büyüledi.

ayşe

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mümtaz Taylan
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