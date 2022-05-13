Ahmet Mümtaz Taylan'ın sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi

Ahmet Mümtaz Taylan'ın yıllardır herkesten sır gibi sakladığı kızı Ayşe Dilan Taylan ortaya çıktı. Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, ABD'de bulunan Ringling Sanat ve Tasarım Koleji'nden mezun oldu. Bu güzel hadise sonrasında ünlü oyuncu kızıyla birlikte fotoğrafını paylaştı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın fotoğrafında kızını görenler adeta mest oldu.

1999 doğumlu olan Ayşe Dilan Taylan, bugün ABD'de okuduğu kolejden mezun oldu ve ünlü oyuncuya büyük gurur yaşattı.

"MUTLULUĞU TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

Kızının mezuniyet törenine katılan Ahmet Mümtaz Taylan, duygularını "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" sözleriyle dile getirdi.

KIZI GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Yıllardır ABD'de eğitim gören Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, yıllar sonra ortaya çıktı ve güzelliğiyle görenleri resmen büyüledi.





