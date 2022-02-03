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Ahsen Eroğlu kimdir, aslen nereli? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

03.02.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde magazin dünyasında sık sık gündeme gelen Ahsen Eroğlu'nun hayatı, yaşı ve memleketi merak ediliyor. Geçtiğimiz sene Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan genç isim, 2019 yılında Kuzgun dizisinde de rol almıştı. Peki Ahsen Eroğlu kimdir, aslen nereli? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Ahsen Eroğlu kimdir, aslen nereli? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Daha önce Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen genç oyuncu Ahsen Eroğlu yeniden gündeme geldi. Geniş bir takipçi kitlesi bulunan Ahsen Eroğlu'nun sevgilisinin olup olmadığı ve varsa kim olduğu da yapılan sorgulamalar arasında bulunuyor. Peki Ahsen Eroğlu kimdir? İşte hayatı...

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da dünyaya gelen Ahsen Eroğlu, eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda tamamlamıştır. Sahne 3MOTA çatısı altında oyunculuk eğitimi alan Ahsen Eroğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Bir Modern Habil Kabil Hikayesi adlı dizi ile yaşamış; daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızlarım İçin, Anne ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde de rol almıştır.

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Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan isim, Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Kumru karakterine de hayat vermiştir. Eroğlu 1.65 metre boyundadır, 49 kilodur ve Akrep burcudur.

AHSEN EROĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Daha 'Menajerimi Ara' dizisinde Dicle rolünü oynayan Ahsen Eroğlu ile 'Saygı: Bir Ercüment Çözer'in yıldızı Boran Kuzum'un aşk yaşadıkları öne sürülmüştü. Çiftin, Kadıköy'de görüldükleri iddia edilmişti. Fakat ikiliden bu konuya dair açıklama gelmedi.

Daha sonra ise Fırat Çelik adlı arkadaşıyla fotoğraf paylaşan Ahsen Eroğlu'nun sevgili olup olmadıklarına dair detaylar araştırılmaya başlanmıştı. Ancak ikili arkadaş olduklarını takipçilerine göstermeyi sürdürdü. Ahsen Eroğlu'nun sevgilisine dair detaylar internet üzerinde yer almıyor.

AHSEN EROĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Menajerimi Ara (TV Dizisi)
2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Meleki) (TV Dizisi)
2019 – Kuzgun (Kumru) (TV Dizisi)
2018 – İstanbullu Gelin (Yaz) (TV Dizisi)
2016-2017 – Anne (Duru) (TV Dizisi)
2017 – Kızlarım İçin (Suna) (TV Dizisi)
2015 – Bir Modern Habil Kabil Hikayesi (TV Dizisi)

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Menajerimi Ara dizisi Ahsen Eroğlu
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