Ahsen Eroğlu'nun yeni sevgilisi kimdir? İlk kez görüntülendiler! İşte Ahsen Eroğlu'nun yeni sevgilisi Kemal Ertuğ kimdir?

STAR TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara dizisinde de rol alan sevilen oyuncu Ahsen Eroğlu, ilk kez yeni sevgiliyle görüntülendi. Eroğlu ile birlikte olan ismin kim olduğu merak konusu oldu.

AHSEN EROĞLU'NUN YENİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı "Sırça" isimli tiyatro oyununun galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Oyuncu Ahsen Eroğlu da geceye kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Kemal Ertuğ ile beraber katıldı. Çift, böylece ilk kez görüntülenmiş oldu.

Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz vermiş olan ikili, ilişkileriyle alakalı çeşitli açıklamalarda bulundu.

"UZUN ZAMANDIR TANIŞIYORDUK"

Etkinlikte gazetecilerle sohbet eden oyuncu Eroğlu, "Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

KEMAL ERTUĞ KİMDİR?

Kemal Ertuğ'un yaşı ve doğum tarihi gibi konular hakkında internette yeterli bilgi bulunmamakta. Ertuğ'un Eroğlu gibi sanat ve resimle uğraştığı biliniyor.

KEMAL ERTUĞ'UN INSTAGRAM HESABI

Kemal Ertuğ, Instagram'da 'kemalertug' kullanıcı adını kullanıyor.

