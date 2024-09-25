Ahu Tuğba'nın cenazesi sonunda ülkeye getiriliyor! Tarih belli oldu

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu.

Sanatçının cenazesi Türkiye’de toprağa verilecek ancak Tuğba'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi istendi. Ünlü oyuncunun cenazesi yasal prosedürler nedeniyle hâlâ Türkiye'ye getirilemedi.

CENAZESİ SONUNDA GETİRİLİYOR

Gerek nakil için prosedürlerin tamamlanması gerekse Anjelik Calvin'in pasaportunun yenilenmesi sonucu Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesinin önünde sonunda hiçbir engel kalmadı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ahu Tuğba'nın cenazesi, cuma veya cumartesi günü İstanbul'da olacak. Defin günü henüz belli değil ama Anjelik'in isteği üzerine cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınacak.