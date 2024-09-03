Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek! Masraflar çok olunca iş insanı üstlendi

Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Miami'de polis memuru olarak çalışan Kızı Ajelbegü Ahu Anjelik, annesinin Türkiye'de defnedilmesine karar verdi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile yapılan yazışmalardan sonra prosedürler tamamlandı. Ahu Tuğba'nın cenazesi, çarşamba sabah Miami'den kalkacak tarifeli uçakla İstanbul'a getirilecek.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Cenazenin 25 -30 bin dolar arasındaki nakil masraflarını iş adamı Celal Kalyoncu karşıladı.

Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Defin yeri için henüz karar verilmese de Zincirlikuyu Mezarlığı ile Karacaahmet Mezarlığı seçenekleri üzerinde duruluyor.