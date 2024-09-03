MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek! Masraflar çok olunca iş insanı üstlendi

Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek! Masraflar çok olunca iş insanı üstlendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.09.2024 08:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Anjelik annesinin cenazesini Türkiye'ye getirmek istedi. Cenaze nakil masraflarını ise iş insanı Celal Kalyoncu üstlendi.

Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek! Masraflar çok olunca iş insanı üstlendi

Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Miami'de polis memuru olarak çalışan Kızı Ajelbegü Ahu Anjelik, annesinin Türkiye'de defnedilmesine karar verdi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile yapılan yazışmalardan sonra prosedürler tamamlandı. Ahu Tuğba'nın cenazesi, çarşamba sabah Miami'den kalkacak tarifeli uçakla İstanbul'a getirilecek.

e

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Cenazenin 25 -30 bin dolar arasındaki nakil masraflarını iş adamı Celal Kalyoncu karşıladı.

Üstsüz pozdan sonra şimdi de ayna pozu! Detaydaki iç çamaşırı... Üstsüz pozdan sonra şimdi de ayna pozu! Detaydaki iç çamaşırı...

Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Defin yeri için henüz karar verilmese de Zincirlikuyu Mezarlığı ile Karacaahmet Mezarlığı seçenekleri üzerinde duruluyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ahu Tuğba
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha!

Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha!

Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı

Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı

İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da...

İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da...

Evi ve başvurusu olay olmuştu! MasterChef Ayşe Ekiz rekor kırdı

Evi ve başvurusu olay olmuştu! MasterChef Ayşe Ekiz rekor kırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.