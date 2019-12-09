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Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ABD’de polis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:37 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ABD’de polis oldu. Tuğba sosyal medya hesabından kızı ve polis akademisinden eğitmenini paylaştı.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ABD’de polis oldu

Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de tehlikeye daldı.

Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki genç kız, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi.

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Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı. Silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alan Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu.

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Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin, geçtiğimiz günlerde de Miami'de amiriyle ilk görevine çıktı. Anjelik'in kariyerindeki bu radikal kararını Instagram'da paylaşan Tuğba, kızıyla gurur duyduğunu belirtip dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi.

Tuğba açıklamasında "Anjelik çocukluğundan beri babasına benziyor; tercihleri riskli ve keskin" dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bize ne bundan cok mu onemli???
ben ABD gidiyom polis olayım.
Amir de amir.Düşman başına.
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