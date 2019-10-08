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Ahu Uysal uzaya giden ilk Türk olacaktı! Hayali mahkemede bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:40 | Son Güncelleme

Yıllardır uzaya gitmek için uğraş veren sosyetik Ahu Aysal, 100 bin dolar ödeme yaptığı Space Expeditions (XCOR) adlı Hollandalı şirkete dava açtığını açıkladı.

Ahu Uysal uzaya giden ilk Türk olacaktı! Hayali mahkemede bitti

Snob Magazin'in haberine göre; uzaya gidecek ilk Türk olmak için yıllardır uğraş veren Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Ünal Aysal ’ın eski eşi turizmci Ahu Aysal, 2008 yılında uzay turizmi amacıyla Hollanda'da kurulan Space Expeditions (XCOR) adlı şirketinden 100 bin dolar ödeyerek bilet almıştı.

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Ancak şirket projenin 2017'ye ertelendiğini açıklamıştı. Şirketten ses seda çıkmayınca Aysal, avukatlarını devreye soktu. Ünlü sosyetik, iki ay önce Hollandalı uzay şirketine dava açtığını açıkladı.
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Dün Nişantaşı alışveriş sırasında açıklama yapan Ahu Aysal, uzay yolculuğu hakkında kendisine yönelttiğimiz soru üzerine "İki ay önce dava açmak zorunda kaldım. Avukatlarıma verdiğim talimat verdim. 10 yıl önce 100 bin dolar ödediğimiz Hollandalı şirkete paramızı iade etmeleri için dava açtık. Yakın zamanda davanın sonuçlanacağını umuyorum. Tek umudum ödediğimiz parayı geri almak. Hatta avukatlarıma "davayı kazanın 50 bin doları siz alın, 50 bin doları da benim olsun" dedim. Çok sıkıldım yalanlarından. Çok istemiştim uzaya gitmek ama kısmet değilmiş. Bu yolculuğun olmamasının tek nedini sahtekarlık olması bence. Beni kandırdılar. Buradaki turizm şirketi sahibi arkadaşıma güvendiğim için böyle bir yolculuğa giriştim" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ahu uysal uzay

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