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AİLE 21. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE! Show TV AİLE dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti

21.11.2023 20:05 | Son Güncelleme:
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Aile dizisi 21. bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Geçtiğimiz mart ayında yayın hayatına başlayan Aile dizisi ikinci sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın Devin rolüne hayat verdiği Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterini canlandırıyor. Aile dizisinin 21. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Aile son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu...

Aile dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Her salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile'nin 2. sezonu 3 Ekim 2023 Salı akşamı başladı. Dizinin 21. bölümü 21 Kasım Salı akşamı yayınlanacak. İşte Aile son bölüm konusu...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile, her Salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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AİLE SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile dizisinin 20. bölümünde;
Soykanlar basında çıkan haberin sonuçlarını görmeye başlarken; Aslan vesayet davasını büyük bir mücadeleye dönüştürmek isteyen Devin ve Nedret’le karşı karşıya gelir. Çıkan haberler yüzünden ifadesi alınan Hülya, bunun bedelini ödetmek için Devin ve Nedret’e iki koldan saldırıya başlarken; Nedret ise Devin’in içine büyük bir kurt düşürür. Acaba Devin’in bir daha hamile kalamayacak olması Hülya ve Ergun’un işbirliğinin bir sonucu mudur? Marinanın geleceği için önemli bir davete katılan Aslan ve Devin, bir geceliğine ateşkes ilan eder. Bu ateşkesle Aslan, karşı karşıya değil el ele mücadele edebileceklerini Devin’e hatırlatırken aşk ateşi yeniden harlanır. Ertesi gün bir otel odasında uyanan Aslan ve Devin dün geceye dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. İkili arasında dün gece neler yaşanmıştır? Serap’ı kurtarmak için harekete geçen İlyas, Cihan ile birlikte bir plan kurar. İkili işbirliği içinde oldukları Bedri’den önemli bir yardım isterler. Aslan marinayla ilgili aldığı yeni karardan sonra Nedret ve Bedri ile karşı karşıya gelir. Diğer taraftan Serap’a yaptığı hamleden sonra İlyas ve Cihan cephesi de Aslan için daha tehlikeli bir hal alırken; Aslan’ın ihanetinin bedelini ağır bir şekilde ödettiği İbo da gözlerini açar. Şimdi Aslan için her cephede ayrı bir mücadelenin başlaması an meselesidir. Soykanlar, Eko ve Elif’in düğünü için bir araya gelirler. Geçen her saniye düğün salonundaki gerginlik giderek tırmanırken; Aslan ve Devin tüm bu gerginlikten uzakta kendilerini aşkın kollarına teslim ederler. İkili yeni bir başlangıca adım atacakken; düğünde yaşanacak büyük bir olay tüm planları altüst eder

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AİLE YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile dizisinin 21. bölümünde;

Devin’in Aslan’ı vurduğundan şüphelendiği herkesten tek tek hesap sormaya başlaması gerilimi artırırken, Hülya’nın İbrahim’in karşısına geçip “Oğlumu sen mi vurdurttun?” diye sorması dikkat çekiyor. Olay gecesinden görüntüleri izleyen Devin’in “Aradığımız adam bu!” demesi ise suçlunun kim olduğuna dair merakı giderek yükseltiyor.

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Aslan’ın vurulmasının ardından büyük bir yıkım yaşayan Devin, sevdiği adama bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçiyor. Aslan’ın gözlerini açtığı heyecan dolu tanıtımda Devin’in Aslan’ı vuran adama ne yapacağı merak konusu oluyor.

AİLE 21. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Aile dizisinin 21. bölümü Show TV ekranlarının yanı sıra Show TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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