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Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi oyuncuları ve konusu

06.03.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi konusu ve oyuncuların isimleri merak ediliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Aile dizisinin başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor. Diziyi merak eden seyirciler detayları sorgulamaya başladılar. Peki, Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi oyuncuları ve konusu

Aile dizisi için geri sayım devam ediyor. 7 Mart Salı günü yayın hayatına başlayacak Aile dizisi Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Dizide Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterine hayat verirken , Serenay Sarıkaya ise Devin karakterini canlandıracak. Dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları konu edinecek.

AİLE DİZİSİ KONUSU

İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…
Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.
Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

aile-dizisi

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.
Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.
Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

aile-oyuncuları

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Aile dizisi oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

aile-konusu

Kıvanç Tatlıtuğ -Aslan Soykan
Serenay Sarıkaya - Devin Akın
Nur Sürer - Hülya Soykan
Nejat İşler - Cihan Soykan
Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı
Levent Ülgen - İbrahim Soykan

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Anahtar Kelimeler:
aile Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ karakteri

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