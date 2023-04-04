Aile dizisi yeni bölüm ne zaman? Aile 5. bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

Aile dizisi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Aile dizisinin yeni bölümü beklenirken son bölümde yaşananlar da sorgulanmaya başladı. İşte Aile dizisi yeni bölüm hakkındaki detaylar ve son bölümün özeti...

AİLE DİZİSİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile, her salı akşamı Show Tv'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam (4 Nisan Salı) saat 20:00'de yayınlanacak.

AİLE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile'nin 4. Bölümünde; İlişkileri büyük bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar. Karşı koyamadıkları hisleriyle nihayet yüzleştiklerinde ise barışmak kaçınılmaz olurken; ikili evlilik için ilk adımlarını atar. Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin’in de bir şartı vardır. Tek ve büyük bir şart… Ani evlilik haberi çiftlikte büyük yankı uyandırır. En büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Hülya, bu düğünü engellemek için en güçlü kozunu devreye sokar: Aslan’la ayrı oldukları dönemde Devin’i terapiye ikna eden Cihan. Şüphesiz ki Cihan, bu düğünün en önemli konuklarından biri olacaktır. Diğer taraftan İbo, çiftlikteki güvenlik açığını bahane edip aile üstünde hakimiyet kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan’ın karşısına çıkar. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır. Ve sonunda… Soykan çiftliğinde davullar, zurnalar çalınmaya başlar. Devin ve Aslan hayatlarını birleştirirken düğünde meydana gelen beklenmedik bir olay Devin’i, artık bir parçası olduğu Soykan ailesinin karanlığıyla tanıştırır.

AİLE DİZİSİ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile'nin 5. Bölümünde: Devin ve Aslan’ın düğününde çiftliğe yapılan saldırının ardından güçlü durmak için bir omuza ihtiyaç duyan Devin yalnız kalmıştır. Devin’in bu zor günlerde Aslan’a ihtiyacı vardır fakat Aslan kendi yerine bir koruma ordusunu Devin için görevlendirmiştir.

Hülya ise bu fırsattan istifade ederek, Devin ve diğer aile üyeleri üzerindeki baskısını artırmaya başlamıştır. Saldırıdan kimin mesul olduğu ortaya çıkana kadar çiftlikte güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılmasına karar verilir.

Soykan ailesinin gerçek yüzüyle yüzleştikçe Aslan’a dair inandığı her şeyi yeniden değerlendirmeye başlayan Devin, cevapsız kalan sorularının yanıtını bulmak için Cihan’a gitmeye karar verir. Aslan’ı tanımak için çabalarına devam ederken kendi içindeki karanlıkla da tanışmak zorunda kalacaktır.

Aslan’ın ise tek gayesi Eko’yu kimin vurduğunu bulmaktır. Bu saldırıdan faydalanma ihtimali olan herkes, Aslan’ın hedefi haline gelecektir. Aslan eninde sonunda saldırıyı düzenleten kişiyi bulur ve intikam almak için harekete geçer. Devin ise Aslan’a bir söz verdirmeye çalışır.



