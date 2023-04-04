MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aile dizisi yeni bölüm ne zaman? Aile 5. bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

Aile dizisi yeni bölüm ne zaman? Aile 5. bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

04.04.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi 5. bölümü dizi severler tarafından merakla beklenmeye başladı. İlk bölümüyle 7 Mart Salı akşamı Show Tv'de yayın hayatına başlayan Aile dizisi, seyircilerin beğenisini toplamayı başardı. Sevilen dizide, Serenay Sarıkaya; Devin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan rolünü canlandırıyor. 4 Nisan Salı günü Aile dizisinin yeni bölümü sorgulanmaya başladı. Peki, Aile dizisi yeni bölüm ne zaman? Aile 5. bölüm bu akşam var mı?

Aile dizisi yeni bölüm ne zaman? Aile 5. bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

Aile dizisi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Aile dizisinin yeni bölümü beklenirken son bölümde yaşananlar da sorgulanmaya başladı. İşte Aile dizisi yeni bölüm hakkındaki detaylar ve son bölümün özeti...

AİLE DİZİSİ 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile, her salı akşamı Show Tv'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümü bu akşam (4 Nisan Salı) saat 20:00'de yayınlanacak.

aile 5 bölüm

AİLE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aile'nin 4. Bölümünde; İlişkileri büyük bir çıkmaza giren Aslan ve Devin, kendilerini ayrılığın eşiğinde bulurlar. Karşı koyamadıkları hisleriyle nihayet yüzleştiklerinde ise barışmak kaçınılmaz olurken; ikili evlilik için ilk adımlarını atar. Ancak hazırlanan evlilik sözleşmesine karşılık, Devin’in de bir şartı vardır. Tek ve büyük bir şart… Ani evlilik haberi çiftlikte büyük yankı uyandırır. En büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Hülya, bu düğünü engellemek için en güçlü kozunu devreye sokar: Aslan’la ayrı oldukları dönemde Devin’i terapiye ikna eden Cihan. Şüphesiz ki Cihan, bu düğünün en önemli konuklarından biri olacaktır. Diğer taraftan İbo, çiftlikteki güvenlik açığını bahane edip aile üstünde hakimiyet kurmaya çalışır. Aslan tarafından oyuna getirildiğini anlayan Ati ise Aslan’ın karşısına çıkar. Şimdi hem İbo hem de Ati, Aslan için pimi çekilmiş birer bombadır. Ve sonunda… Soykan çiftliğinde davullar, zurnalar çalınmaya başlar. Devin ve Aslan hayatlarını birleştirirken düğünde meydana gelen beklenmedik bir olay Devin’i, artık bir parçası olduğu Soykan ailesinin karanlığıyla tanıştırır.

aile 4. bölümm

AİLE DİZİSİ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aile'nin 5. Bölümünde: Devin ve Aslan’ın düğününde çiftliğe yapılan saldırının ardından güçlü durmak için bir omuza ihtiyaç duyan Devin yalnız kalmıştır. Devin’in bu zor günlerde Aslan’a ihtiyacı vardır fakat Aslan kendi yerine bir koruma ordusunu Devin için görevlendirmiştir.

Hülya ise bu fırsattan istifade ederek, Devin ve diğer aile üyeleri üzerindeki baskısını artırmaya başlamıştır. Saldırıdan kimin mesul olduğu ortaya çıkana kadar çiftlikte güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarılmasına karar verilir.

aile beş

Soykan ailesinin gerçek yüzüyle yüzleştikçe Aslan’a dair inandığı her şeyi yeniden değerlendirmeye başlayan Devin, cevapsız kalan sorularının yanıtını bulmak için Cihan’a gitmeye karar verir. Aslan’ı tanımak için çabalarına devam ederken kendi içindeki karanlıkla da tanışmak zorunda kalacaktır.

Aslan’ın ise tek gayesi Eko’yu kimin vurduğunu bulmaktır. Bu saldırıdan faydalanma ihtimali olan herkes, Aslan’ın hedefi haline gelecektir. Aslan eninde sonunda saldırıyı düzenleten kişiyi bulur ve intikam almak için harekete geçer. Devin ise Aslan’a bir söz verdirmeye çalışır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak Elma'da yaprak dökümü! Üç isim birden...Yasak Elma'da yaprak dökümü! Üç isim birden...
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldıSelvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'inin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı
Derin göğüs dekoltesiyle nefes kestiDerin göğüs dekoltesiyle nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Show TV Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile ele

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar

Ekrem İmamoğlu'ndan Trabzon'da dikkat çeken 'AFAD' iddiası!

Ekrem İmamoğlu'ndan Trabzon'da dikkat çeken 'AFAD' iddiası!

Faizleri sileceğiz, seçilirsem hesaplara 15'er bin lira yatacak...

Faizleri sileceğiz, seçilirsem hesaplara 15'er bin lira yatacak...

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Derbi sonrası transfer! Yılın bombasını Belözoğlu patlatıyor

Derbi sonrası transfer! Yılın bombasını Belözoğlu patlatıyor

İlginizi Çekebilir

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.