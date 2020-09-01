Aile Hükümeti filminin fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın yer aldığı Aile Hükümeti filminin eğlenceli fragmanı seyirciyle buluştu.
Filmin kadrosunda ayrıca Mehmet Yıldırım, Nail Kırmızıgül, Gülhan Tekin, Rıza Akın, Gürsu Gür, Metin Yıldız, Lale Başar, Deniz Özerman, Kıvanç Baran Arslan, Ali Rıza Tanyeli, Tuğçe Karabayır, Gözde Demirtaş gibi isimler yer alıyor.
Çekimleri Çanakkale Asos’ta gerçekleşen Aile Hükümeti, köy öğretmeni Salih’in (Alper Saldıran), Elaldı köyünü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.
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