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  4. "Aile Hükümeti"nin çekimleri tamamlandı

"Aile Hükümeti"nin çekimleri tamamlandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

"Aile Hükümeti"nin çekimleri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı "Aile Hükümeti"nin çekimleri sona erdi.

Senaryosunu Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğuna ise Burak Demirdelen'in oturduğu filmin yapımcılığını ise RNK Prodüksiyon adına Mehmet Yıldırım gerçekleştiriyor.

Alper Saldıran'ın köy öğretmeni Salih karakterini canlandırdığı filmin çekimleri Çanakkale Asos'ta yapıldı.

Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Elaldı köyüne öğretmen olarak atanan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep'e aşık olur. Köyde akraba evliliklerine sıkça rastlandığından Zeynep'i bir başkasına vermesinler diye Ankara'ya Bakanlığa düzenli olarak dilekçeler yazar. Bakanlık da köydeki aile hayatıyla ilgili sorunları çözebilmek adına bir proje hazırlar. Projeye göre herkes resmi nikah kıyacak, akrabası ile evlenmeyenler oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Salih köylüleri bir araya toplayıp, evlenmeleri uygun olan adayları listeler. Bu listeye göre herkes sevdiğinden ayrı düşmekle kalmaz, yakın arkadaşlarının sevdalılarıyla eşleşir ve işler daha da karmaşıklaşır."

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Aile Hükümeti

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