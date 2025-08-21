Mynet Trend

Aile katliamı: Depresyona girip eşini ve iki çocuğunu öldürdü! İki gün önce TikTok'a video atmış

ABD'de depresyona giren genç kadın, ölümcül hastalıkla boğuşan eşini ve iki çocuğunu öldürdü. Kadının ardından intihar ettiği öğrenildi. Olaylar bundan sonra daha da ilginçleşti. İki gün önce TikTok'ta paylaştığı videoda "bir şeyleri değiştirmem gerekiyor" dediği ortaya çıkan kadının, eşinin psikolog olduğu ve uzun süredir beyin tümörü ile mücadele ettiği öğrenildi.

Çiğdem Sevinç

ABD’nin New Hampshire eyaletinde, 34 yaşındaki Emily Long, eşi ve iki çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti. Aileden geriye yalnızca 3 yaşındaki en küçük çocuk sağ kaldı.

Aile katliamı: Depresyona girip eşini ve iki çocuğunu öldürdü! İki gün önce TikTok a video atmış 1

ÖNCE EŞİNİ, SONRA ÇOCUKLARINI VURDU

Olay, Madbury kasabasında meydana geldi. Polis raporlarına göre Emily Long, önce 48 yaşındaki eşi Ryan Long’a defalarca ateş etti. Ardından 6 yaşındaki Parker ve 8 yaşındaki Ryan Jr.’ı başlarından vurarak öldürdü. Ailenin 3 yaşındaki en küçük çocuğu ise olaydan sağ kurtularak yakınlarına teslim edildi.

Aile katliamı: Depresyona girip eşini ve iki çocuğunu öldürdü! İki gün önce TikTok a video atmış 2

EŞİ AĞIR HASTAYMIŞ

Ryan Long’un bir ortaokulda psikolog olarak görev yaptığı ve ölümcül beyin tümörü “glioblastoma” teşhisi aldığı belirtildi. Emily Long ise bir restoran zincirinde yönetici olarak çalışıyordu. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık depresyonundan ve eşinin hastalığıyla başa çıkmakta zorlandığından bahsediyordu.

Aile katliamı: Depresyona girip eşini ve iki çocuğunu öldürdü! İki gün önce TikTok a video atmış 3

İKİ GÜN ÖNCE TIKTOK'TA VİDEO PAYLAŞTI

Cinayetten iki gün önce Emily, TikTok’ta yayınladığı videoda çocuklarının psikolojik olarak çok zorlandığını ve kendisinin de bitkin olduğunu anlattı. "Bir şeyleri değiştirmem gerekiyor" ifadeleri dikkat çekti.

Aile katliamı: Depresyona girip eşini ve iki çocuğunu öldürdü! İki gün önce TikTok a video atmış 4

İNTİHAR ETTİ

Polis, olayda kullanılan silahı bulduğunu ve otopsi sonucunda Ryan Long ile iki çocuğun cinayete kurban gittiğini, Emily Long’un ise intihar ettiğini açıkladı.

