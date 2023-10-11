MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aile'nin güzeli Serenay Sarıkaya çömelerek poz verdi! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Aile'nin güzeli Serenay Sarıkaya çömelerek poz verdi! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

11.10.2023 10:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak çömelerek poz veren ünlü ismin iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisindeki başarılı performansıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya her yaptığıyla olay oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin son pozları sosyal medyayı salladı.

Toz pembe elbisesiyle birbirinden iddialı pozlar veren güzel oyuncu çömelerek poz verdi. Sarıkaya'nın cesur paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Serenay Sarıkaya 1

Ünlü isme sosyal medyada; 'Kaç defa beğeni tuşuna bastım', 'Muhteşemsin', 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun', 'Seranay aurası diye bir şey var' gibi yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya 2

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

Serenay Sarıkaya 3

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi.

Serenay Sarıkaya 4

Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

Serenay Sarıkaya 5

Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı.

Serenay Sarıkaya 9

Serenay Sarıkaya 8

Serenay Sarıkaya 7

Serenay Sarıkaya 6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleri olay oldu! Somer Şef'in çıkışı dikkat çekti! "Yemeğin iptal"Sözleri olay oldu! Somer Şef'in çıkışı dikkat çekti! "Yemeğin iptal"
Esra Erol'da şaşırtan olay! 17 yıllık eşi tarafından dolandırıldıEsra Erol'da şaşırtan olay! 17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı
Tarzı dikkat çekti! Zehra Güneş’le pozları büyülediTarzı dikkat çekti! Zehra Güneş’le pozları büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.