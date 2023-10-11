Aile'nin güzeli Serenay Sarıkaya çömelerek poz verdi! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisindeki başarılı performansıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya her yaptığıyla olay oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin son pozları sosyal medyayı salladı.

Toz pembe elbisesiyle birbirinden iddialı pozlar veren güzel oyuncu çömelerek poz verdi. Sarıkaya'nın cesur paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Kaç defa beğeni tuşuna bastım', 'Muhteşemsin', 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun', 'Seranay aurası diye bir şey var' gibi yorumlar yapıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi.

Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı.





