Aile'nin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başına aldığı ücret dudak uçuklattı!

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin oyuncuları arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuğu ve yakışıklılığı ile büyük beğeni topluyor. Dizide Aslan karakterine hayat veren Tatlıtuğ’un bölüm başına aldığı ücret adeta dudak uçuklattı.

Snob Magazin’in haberine göre ünlü isim Ay Yapım imzalı projeden bölüm başına 1 milyon TL alıyor. Oyunculuk sektöründe daha önce uygulanmayan bir anlaşmaya imza atan Tatlıtuğ 20 bölümlük ücretini peşin aldı.

Sektörde konuşulmaya başlanılan anlaşma ile ünlü isim 20 milyon TL'yi peşin almış oldu.



