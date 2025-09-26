Aileler endişeli! TikTok meydan okuması can aldı! Halatla kendilerini bağlayıp...

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde TikTok akımına katılan iki genç sürücü kaza yaptı. Bir otoparkta meydana gelen ilk olayda 19 yaşındaki bir sürücü, TikTok'taki akım için 20 yaşındaki arkadaşını aracının bagaj kapağının üzerinde "sörf yapar" halde taşıdı. Araç hızlanınca düşen arkadaş, ağır kafa travması geçirdi.

HALATLA TERS BAĞLANMIŞ

İkinci olayda 17 yaşındaki David Nagy, TikTok videosu çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. Nagy, 17 yaşındaki başka bir arkadaşının arabasına halatla ters bağlanmış katlanır masanın üzerine oturmuştu. Sürücünün"kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağını açıklandı.

Yetkililer alınan kararlarla ilgili olarak, "Bu tür sosyal medya meydan okumalarının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini herkese göstermek istiyoruz" dedi.