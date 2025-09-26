Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Aileler endişeli! TikTok meydan okuması can aldı! Halatla kendilerini bağlayıp...

ABD'de TikTok akımı çeken gençlerin hayatı karardı. Gençler, iki ayrı kazaya neden oldu. 17 yaşındaki bir çocuk ise hayatını kaybetti.

Aileler endişeli! TikTok meydan okuması can aldı! Halatla kendilerini bağlayıp...

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde TikTok akımına katılan iki genç sürücü kaza yaptı. Bir otoparkta meydana gelen ilk olayda 19 yaşındaki bir sürücü, TikTok'taki akım için 20 yaşındaki arkadaşını aracının bagaj kapağının üzerinde "sörf yapar" halde taşıdı. Araç hızlanınca düşen arkadaş, ağır kafa travması geçirdi.

Aileler endişeli! TikTok meydan okuması can aldı! Halatla kendilerini bağlayıp... 1

HALATLA TERS BAĞLANMIŞ

İkinci olayda 17 yaşındaki David Nagy, TikTok videosu çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. Nagy, 17 yaşındaki başka bir arkadaşının arabasına halatla ters bağlanmış katlanır masanın üzerine oturmuştu. Sürücünün"kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağını açıklandı.

Aileler endişeli! TikTok meydan okuması can aldı! Halatla kendilerini bağlayıp... 2

Yetkililer alınan kararlarla ilgili olarak, "Bu tür sosyal medya meydan okumalarının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini herkese göstermek istiyoruz" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızının cesedini 20 yıl boyunca dondurucuda sakladıKızının cesedini 20 yıl boyunca dondurucuda sakladı
Bilim insanları açıkladı! Gizemli ziyaretçi yalnız değilBilim insanları açıkladı! Gizemli ziyaretçi yalnız değil

Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.