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Ailesi enkaz altında kalan şarkıcı Karsu'dan üzen haber! “Melek oldu melek”

09.02.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde ailesi enkaz altında kalan Hataylı Şarkıcı Karsu, sosyal medyadan yardım istemişti. “Bizde çok kayıp var diyen” ünlü şarkıcı yaptığı yeni paylaşımda herkesi üzen haberi duyurdu.

Ailesi enkaz altında kalan şarkıcı Karsu'dan üzen haber! “Melek oldu melek”

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şarkıcı Karsu yaptığı açıklamada halası, ninesi ve kuzenlerinin enkaz altında olduğunu açıklamıştı ve ağlayarak yardım istemişti.

KARSU’DAN ÜZEN HABER

Karsu paylaşımında, “Nur içinde yat halacığım. Melek oldu melek” dedi. Ünlü ismin paylaşımına yorum yapanlar arasında Ayşe Arman ve Sena Şener de yer aldı.

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AĞLAYARAK YARDIM İSTEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Karsu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda enkaz altında kalan akrabaları için ağlayarak yardım istemişti. Karsu, "Ben de bir mesaj yollamak istiyorum herkese. Çok yazıyorsunuz. Halam yok, nenem, yok, kuzenlerim... Hatay'a çok yardım gitmiyor. Onu da duyuyorum ailemden. Burada yapacağımızı yapıyoruz. Hollanda'ya yalvarıyoruz yollayın diye. Allah herkesin yardımcısı olsun" demişti. Ünlü şarkıcı daha sonra ninesinin bulunduğunu duyurmuştu.

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