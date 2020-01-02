Ailesi Hanife Gürdal'ın nikahına gitmedi mi? Hanife'dan yanıt!

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.

Apar topar nikah masasına oturduğu için ailesinin onay vermediği bir evlilik yaptığı konuşulan Gürdal'ın, anne ve babasının nikaha gelmediği iddia edildi. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

2019'a veda mesajı yayınlayan gelin adayı, ailesiyle birlikte çekilen kareleri şu not ile yayınladı:

"ÇOK SORDUĞUNUZ SORULARIN CEVABINI VERDİM"

"2019'u aşkla uğurluyorum. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve birlik diliyorum. Sevmeyi bildiğiniz, sevilmeyi hak ettiğiniz bir 2020 diliyorum. Biraz geçmişten, en çokta yakın geçmişten çok sorduğunuz soruların cevabını verdim. Kaydırarak bakabilirsiniz."

HAMİLELİK İDDİALARINI Tİ'YE ALMIŞTI

Gürdal'ın hamile olduğu için nikahın bu kadar hızlı olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaları ciddiye almayan Gürdal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşiyle bir video paylaşarak "Kemal hamile" ifadelerini kullanmıştı.



