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Korkunç saldırı! Beşi bir olup sahiplerini öldürdüler

18.08.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Iowa eyaletinde korkunç bir saldırı meydana geldi. Bir kadın, sahibi olduğu 'Danua' cinsi 5 köpeğin toplu saldırısına uğradı. Clay bölgesinde bir çiftlikte yaşadığı bildirilen talihsiz kadın, ne yazık ki hayatını kaybetti.

Korkunç saldırı! Beşi bir olup sahiplerini öldürdüler

43 yaşındaki Mindy Kiepe, Iowa'nın Clay Bölgesi'nde bir çiftlikte yaşıyordu. Yaşadığı bu çiftlikte, sahibi olduğu 'Danua' cinsi 5 köpeğin saldırısına uğrayan talihsiz kadın, korkunç saldırıda hayatını kaybetti.

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YAKLAŞAMADI

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Bölgede bulunan bir kişi, kadını düştüğü çukurda fark etti ancak etrafındaki köpeklerden dolayı ona yaklaşamayınca durumu yetkililere bildirdi. Polisler olay yerine vardıklarında, kadının hayatını kaybettiğini fark ettiler ve kimliğini tespit ettiler.

KÖPEK ISIRIKLARI NEDEN OLDU

Adli tıp doktoru, yaptığı açıklamada, Kiepe'nin birden fazla köpek ısırması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İncelemeler, Kiepe'nin ölümüne "Danua" cinsi köpeklerinin neden olduğunu ortaya çıkardı.

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KÖPEKLERE ÖTENAZİ YAPILDI

Emniyet yetkilileri, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren köpeklere ötenazi yapıldığını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
abd köpek saldırısı
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