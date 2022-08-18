Korkunç saldırı! Beşi bir olup sahiplerini öldürdüler

43 yaşındaki Mindy Kiepe, Iowa'nın Clay Bölgesi'nde bir çiftlikte yaşıyordu. Yaşadığı bu çiftlikte, sahibi olduğu 'Danua' cinsi 5 köpeğin saldırısına uğrayan talihsiz kadın, korkunç saldırıda hayatını kaybetti.

YAKLAŞAMADI

Bölgede bulunan bir kişi, kadını düştüğü çukurda fark etti ancak etrafındaki köpeklerden dolayı ona yaklaşamayınca durumu yetkililere bildirdi. Polisler olay yerine vardıklarında, kadının hayatını kaybettiğini fark ettiler ve kimliğini tespit ettiler.

KÖPEK ISIRIKLARI NEDEN OLDU

Adli tıp doktoru, yaptığı açıklamada, Kiepe'nin birden fazla köpek ısırması nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İncelemeler, Kiepe'nin ölümüne "Danua" cinsi köpeklerinin neden olduğunu ortaya çıkardı.

KÖPEKLERE ÖTENAZİ YAPILDI

Emniyet yetkilileri, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren köpeklere ötenazi yapıldığını açıkladı.



