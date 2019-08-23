Ailevi kolesterol hastalığı genç yaşta damarları tıkayabiliyor

35 yaşındaki Fesih Atkuş da böyle bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldı. Genç yaşta iki şah damarı yüzde 90 tıkandı ve felç geçirdi. Atkuş’un her iki şah damarını başarılı bir ameliyatla açmayı başaran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko konu ile ilgili çok önemli bilgiler aktardı.

Dr. Kalko,” 30’lu yaşlarda felç vakaları çok nadir görülür. Bu hastada 70 yaşındaki bir adamın damarları vardı. Biz bu damar tıkanıklıklarını 60’lı 70’li yaşlarda çok görüyoruz. Genç yaşta damarları tıkayan en önemli sebepler ailevi kolesterol hastalığı ya da yağ metabolizma bozuklukları. Benim şu ana kadar rastladığım ikinci vaka. Fesih’in her iki şah damarı da yüzde 90 tıkanmış ve felç geçirmiş. Biz geldiğinde felcin üzerinden epey zaman geçmişti. Felcin üzerinde bir hafta on gün geçen hatta bazı vakalarda bir ay geçen uygun hastaların bile felcini döndürme şansımız olabiliyor. Ancak Fesih için öncelik onun hayatını kurtarmaktı. Yaşı çok gençti. Felcini geri döndürme şansımız yoktu ancak şah damarını açmamız onun için faydalı olacaktı. Çünkü tekrarlayabilecek bir felç onu bakım hastası yapabilirdi veya şuurunu kaybedebilirdi. Bu yüzden hastaya ameliyat kararı aldık. Önce sağ şah damarını lokal anestezi ile açtık bir süre sonra da sol şah damarına aynı ameliyatı uyguladık. Böylece olası bir yeni felçten hastayı korumuş olduk. Bundan sonra Fesih’in düzenli bir yaşam sürmesi çok önemli. Sigaradan uzak, Akdeniz usulü beslenerek ve düzenli kontrollerini yaptırıp tedavilerini aksatmayarak yaşamını konforlu sürdürmesi oldukça önemli.” dedi.