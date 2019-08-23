Ailevi kolesterol hastalığı genç yaşta damarları tıkayabiliyor

35 yaşındaki Fesih Atkuş da böyle bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldı. Genç yaşta iki şah damarı yüzde 90 tıkandı ve felç geçirdi. Atkuş’un her iki şah damarını başarılı bir ameliyatla açmayı başaran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko konu ile ilgili çok önemli bilgiler aktardı.
Dr. Kalko,” 30’lu yaşlarda felç vakaları çok nadir görülür. Bu hastada 70 yaşındaki bir adamın damarları vardı. Biz bu damar tıkanıklıklarını 60’lı 70’li yaşlarda çok görüyoruz. Genç yaşta damarları tıkayan en önemli sebepler ailevi kolesterol hastalığı ya da yağ metabolizma bozuklukları. Benim şu ana kadar rastladığım ikinci vaka. Fesih’in her iki şah damarı da yüzde 90 tıkanmış ve felç geçirmiş. Biz geldiğinde felcin üzerinden epey zaman geçmişti. Felcin üzerinde bir hafta on gün geçen hatta bazı vakalarda bir ay geçen uygun hastaların bile felcini döndürme şansımız olabiliyor. Ancak Fesih için öncelik onun hayatını kurtarmaktı. Yaşı çok gençti. Felcini geri döndürme şansımız yoktu ancak şah damarını açmamız onun için faydalı olacaktı. Çünkü tekrarlayabilecek bir felç onu bakım hastası yapabilirdi veya şuurunu kaybedebilirdi. Bu yüzden hastaya ameliyat kararı aldık. Önce sağ şah damarını lokal anestezi ile açtık bir süre sonra da sol şah damarına aynı ameliyatı uyguladık. Böylece olası bir yeni felçten hastayı korumuş olduk. Bundan sonra Fesih’in düzenli bir yaşam sürmesi çok önemli. Sigaradan uzak, Akdeniz usulü beslenerek ve düzenli kontrollerini yaptırıp tedavilerini aksatmayarak yaşamını konforlu sürdürmesi oldukça önemli.” dedi.
İNMEDE DAKİKALAR BİLE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
İnme konusunda çok ciddi bir farkındalık yaratılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yusuf Kalko,”İnme geçirmiş hastaların ne yapması ve nereye başvurması gerektiği konusunda biz bilinçlendirme kampanyalarını arttırmalıyız. Çünkü inmede dakikalar bile büyük önem taşıyor. Öncelikle inme gelmeden önce belirti verir. Baş dönmesi, el ve ayakta güçsüzlük, geçici konuşma kaybı, geçici görme kaybı, geçici şuur bozukluğu inmenin en önemli belirtileri. Bu belirtilerden bir tanesi bile hissedildiğinde ailede de inme hikayesi varsa ihmal edilmeden mutlaka bir uzmana başvurulup şah damarı ultrasonu çekilmeli. İnme gelişmesi durumunda acil olarak yapılması gereken en önemli şey bir inme merkezine başvurmak olmalı. İlk 6 saatlik sürede inme merkezlerinde pıhtı eritici ilaçlarla damarlar açılabiliyor. Bu süreçte geç kalan hastalar da tamamen umutsuz değiller. Bir hafta, 10 güne kadarki süreçte uygun hastalara inme cerrahisi ile şah damarından lokal anestezi altında açık ameliyat uygulanabiliyor. Damarın tıkanıklık seviyesi yüzde 100 bile olsa uygun hastalarda bu damarlar açılabiliyor. Yine bazı uygun hastalarda Hibrit yöntemler dediğimiz uygulamalarla aynı anda hem açık hem de kapalı yöntemler uygulanabiliyor. Ancak belirtmiş olduğum gibi inme hastaları zamanla yarışan hastalar. Bundan dolayı hekime olabildiğince erken başvurmaları hayati önem taşıyor.” şeklide konuştu.
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