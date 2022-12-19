Airfryer barbekü soslu baharatlı tavuk budu tarifi: Airfryer'da barbekü soslu tavuk budu nasıl yapılır?

Barbekü soslu tavuk butları lezzetli atıştırmalık olarak en sık tercih edilen lezzetler arasında yer alır. Tavada yağda kızartmak yerine Airfryer ile pişirirseniz daha lezzetli ve daha az yağlı olacaktır. Aynı zamanda fırından daha kısa sürede pişmesi sayesinde de zamandan tasarruf edebilirsiniz. Damak zevkinize göre baharatları ve barbekü sosunu seçebilir, tavuk budu sayısına göre de malzemelerin miktarını artırabilirsiniz. İsterseniz tavuk butlarınıza ek olarak farklı baharatlar da ekleyebilir veya farklı barbekü sosları da deneyebilirsiniz. Airfryer'da lezzetli barbekü soslu tavuk butları tarifi: