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Airfryer barbekü soslu baharatlı tavuk budu tarifi: Airfryer'da barbekü soslu tavuk budu nasıl yapılır?

16.12.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Airfryer kullanarak tüm ana yemeklerinizi daha az yağlı ya da sıfır yağlı şekilde ve çok kısa süreler içinde pişirebilirsiniz. Yemek sofralarını şenlendiren ve lezzetlendiren barbekü soslu baharatlı tavuk butlarını da daha lezzetli olarak Airfryer’da pişirebilirsiniz. İster kalabalık yemek sofralarına ister dizi/film izlerken atıştırmalık niyetine yiyebileceğiniz barbekü soslu baharatlı tavuk budunu airfryer'da yağsız yapabilirsiniz.

Airfryer barbekü soslu baharatlı tavuk budu tarifi: Airfryer'da barbekü soslu tavuk budu nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 12
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 360kal

Barbekü soslu tavuk butları lezzetli atıştırmalık olarak en sık tercih edilen lezzetler arasında yer alır. Tavada yağda kızartmak yerine Airfryer ile pişirirseniz daha lezzetli ve daha az yağlı olacaktır. Aynı zamanda fırından daha kısa sürede pişmesi sayesinde de zamandan tasarruf edebilirsiniz. Damak zevkinize göre baharatları ve barbekü sosunu seçebilir, tavuk budu sayısına göre de malzemelerin miktarını artırabilirsiniz. İsterseniz tavuk butlarınıza ek olarak farklı baharatlar da ekleyebilir veya farklı barbekü sosları da deneyebilirsiniz. Airfryer'da lezzetli barbekü soslu tavuk butları tarifi:

MALZEMELER

  • 12 adet tavuk budu
  • 4 tatlı kaşığı barbekü sosu
  • 2 diş sarımsak
  • 2 tatlı kaşığı ketçap
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • Tuz, karabiber ve pul biber

TARİF

  • Airfryer'ınızı tavuk modunda ya da 180 derecede çalıştırın.
  • Tavuk butları dışındaki tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Tavuk butlarınızı hazırladığınız sosla iyice harmanlayın.
  • Airfryer haznesine tavukları yerleştirin.
  • Sostan kalan kısmı bir fırça yardımıyla butların üzerine sürün.
  • Hazneyi kapatın ve pişme süresini 15 dakika olarak ayarlayın.
  • Pişme sırasında 2-3 dakikada bir hazneyi çıkarıp tavukları ters-düz edin.
  • Tavuklarınız piştikten sonra sıcak olarak servis edin.


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barbekü baharat tavuk but tarifi film izlerken atıştırmalık

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