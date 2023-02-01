Airfryer brokoli sapı kızartması tarifi: Airfryer'da brokoli sapı kızartması nasıl yapılır?

Sağlıklı ve lezzetli sofralar hazırlamayı tercih edenlerdenseniz brokoli vazgeçilmez sebze tercihleriniz arasındadır. Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirerek brokolinin birkaç farklı çeşit halini yapabilir ve sunabilirsiniz. Brokolilerin saplarını kullanarak kızartabilir ve az yağlı, az kalorili ama çok lezzetli tabaklar hazırlayabilirsiniz.

Brokolilerin saplarını kullanarak hazırlayabileceğiniz brokoli sapı kızartması için hazırlayacağınız sostaki baharatları kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Örnek bir tarif için gerekli malzemeleri ve pişirme adımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

MALZEMELER 4 adet brokolinin sapı

1 yemek kaşığı zeytinyağı (Aynı miktarda avakado yağı da kullanabilirsiniz.)

1 çay kaşığı tuz

½ kaşığı kırmızıbiber

¼ Çay kaşığı sarımsak tozu

TARİF Airfryer’i 200 derecede çalıştırın ve ısıtın.

Brokoli saplarını dilimleyin.

Diğer malzemeleri bir kapta karıştırarak sos elde edin.

Brokolileri Airfryer’in pişirme haznesine dizin.

Bir fırça yardımı ile brokolilere sosu sürün.

15 dakika boyunca kontrol ederek pişirin.



