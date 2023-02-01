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Airfryer brokoli sapı kızartması tarifi: Airfryer'da brokoli sapı kızartması nasıl yapılır?

31.01.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzetli ve renkli sofralar hazırlamak için tercih edebileceğiniz sebzelerden biri de brokolidir. Çorbasından haşlamasına her haliyle lezzetli olan brokoliyi Airfryer ile daha kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz. Brokoli sapı kızartması ile şık ve sağlıklı sofralar sunabilirsiniz. Airfryer’de pişireceğiniz brokoli sapı kızartması daha az yağlı ve daha lezzetli olacaktır.

Airfryer brokoli sapı kızartması tarifi: Airfryer'da brokoli sapı kızartması nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 3dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 25kal

Sağlıklı ve lezzetli sofralar hazırlamayı tercih edenlerdenseniz brokoli vazgeçilmez sebze tercihleriniz arasındadır. Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirerek brokolinin birkaç farklı çeşit halini yapabilir ve sunabilirsiniz. Brokolilerin saplarını kullanarak kızartabilir ve az yağlı, az kalorili ama çok lezzetli tabaklar hazırlayabilirsiniz.

Brokolilerin saplarını kullanarak hazırlayabileceğiniz brokoli sapı kızartması için hazırlayacağınız sostaki baharatları kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Örnek bir tarif için gerekli malzemeleri ve pişirme adımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 4 adet brokolinin sapı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı (Aynı miktarda avakado yağı da kullanabilirsiniz.)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • ½ kaşığı kırmızıbiber
  • ¼ Çay kaşığı sarımsak tozu

TARİF

  • Airfryer’i 200 derecede çalıştırın ve ısıtın.
  • Brokoli saplarını dilimleyin.
  • Diğer malzemeleri bir kapta karıştırarak sos elde edin.
  • Brokolileri Airfryer’in pişirme haznesine dizin.
  • Bir fırça yardımı ile brokolilere sosu sürün.
  • 15 dakika boyunca kontrol ederek pişirin.


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