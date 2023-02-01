Airfryer brokoli sapı kızartması tarifi: Airfryer'da brokoli sapı kızartması nasıl yapılır?

Sağlıklı ve lezzetli sofralar hazırlamayı tercih edenlerdenseniz brokoli vazgeçilmez sebze tercihleriniz arasındadır. Airfryer ile birkaç dakika içinde pişirerek brokolinin birkaç farklı çeşit halini yapabilir ve sunabilirsiniz. Brokolilerin saplarını kullanarak kızartabilir ve az yağlı, az kalorili ama çok lezzetli tabaklar hazırlayabilirsiniz.
Brokolilerin saplarını kullanarak hazırlayabileceğiniz brokoli sapı kızartması için hazırlayacağınız sostaki baharatları kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Örnek bir tarif için gerekli malzemeleri ve pişirme adımlarını aşağıda bulabilirsiniz.