Airfryer İzmir köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da İzmir köfte nasıl yapılır?

Sağlıklı ve az yağlı yiyecekler hazırlamak için kullanabileceğiniz airfryer ile atıştırmalıklardan kızartmalara, ana yemeklerden tatlılara tüm lezzetleri kısa süreler içinde pişirebilirsiniz. Türk mutfaklarından dünyaya açılmış olan İzmir köfte pişirmek için de airfryer kullanabilirsiniz. Pratik bir şekilde hazırlayıp servis edebileceğiniz İzmir köfte tarifi için aşağıdaki pişirme adımlarını ve malzemeleri kullanabilirsiniz. Baharatları damak tadınıza göre değiştirebilir ya da artırabilirsiniz. Ayrıca kişi sayınıza göre malzemelerin miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Airfryer'da İzmir köfte tarifimiz:

MALZEMELER 400 gram kıyma

1 tane yumurta

1 tane kuru soğan

Bir tutam kıyılmış maydanoz

2 yemek kaşığı galeta unu

½ çay kaşığı pul biber, karabiber ve kekik

1 çay kaşığı tuz

1 tane yeşil biber

4 tane çeri domates

2 tane patates

1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça

2 tane domates rendesi

TARİF Patatesleri elma dilim şeklinde kesin.

Airfryer’i 180 derecede çalıştırın ve patatesleri 10 dakika pişirin ve bir kaba alın.

Köfte için bir kaba kıyma, yumurta, soğan, maydanoz, galeta unu ve baharatları ekleyip yoğurun.

Köfteleri şekillendirin.

Airfryer’i 180 derecede ayarlayın ve köfteleri 8 dakika pişirin.

Köfteler de piştikten sonra başka bir kaba alın.

Airfryer haznesine köfteleri sırayla dizin.

Köftelerin arasında patatesleri yerleştirin.

Dilimlediğiniz çeri domatesleri ve biberleri de üzerine yerleştirin.

Bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve üzerine salça ekleyip karıştırın.

Salçanın üzerine rendelenmiş domatesleri de ekleyip 10 dakika pişirin.

Hazırladığınız salçalı sosu köftelerin üzerine dökün.

Airfryer’i 180 derecede çalıştırın.

Hazneyi kapatın ve 8-10 dakika daha pişirin.

Tüm malzemeler iyice piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.



