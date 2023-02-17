Airfryer İzmir köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da İzmir köfte nasıl yapılır?

Sağlıklı ve az yağlı yiyecekler hazırlamak için kullanabileceğiniz airfryer ile atıştırmalıklardan kızartmalara, ana yemeklerden tatlılara tüm lezzetleri kısa süreler içinde pişirebilirsiniz. Türk mutfaklarından dünyaya açılmış olan İzmir köfte pişirmek için de airfryer kullanabilirsiniz. Pratik bir şekilde hazırlayıp servis edebileceğiniz İzmir köfte tarifi için aşağıdaki pişirme adımlarını ve malzemeleri kullanabilirsiniz. Baharatları damak tadınıza göre değiştirebilir ya da artırabilirsiniz. Ayrıca kişi sayınıza göre malzemelerin miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Airfryer'da İzmir köfte tarifimiz: