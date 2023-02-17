YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Airfryer Tarifleri
  4. Airfryer İzmir köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da İzmir köfte nasıl yapılır?

Airfryer İzmir köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da İzmir köfte nasıl yapılır?

02.02.2023 03:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda mutfakların en gözde aletleri arasındaki yerini alan airfryer’da birçok yemeği ve ikramlığı birkaç dakika içinde pişirebilirsiniz. Türk mutfaklarının gözde yemeklerinden biri olan İzmir köfteyi airfryer ile kısa süre içinde pişirerek servis edebilirsiniz. Damak tadınıza göre seçeceğiniz yardımcı yemeklerle öğünlerde ve yemek davetlerinizde sunabilirsiniz.

Airfryer İzmir köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir? Airfryer'da İzmir köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/100gram 98kal

Sağlıklı ve az yağlı yiyecekler hazırlamak için kullanabileceğiniz airfryer ile atıştırmalıklardan kızartmalara, ana yemeklerden tatlılara tüm lezzetleri kısa süreler içinde pişirebilirsiniz. Türk mutfaklarından dünyaya açılmış olan İzmir köfte pişirmek için de airfryer kullanabilirsiniz. Pratik bir şekilde hazırlayıp servis edebileceğiniz İzmir köfte tarifi için aşağıdaki pişirme adımlarını ve malzemeleri kullanabilirsiniz. Baharatları damak tadınıza göre değiştirebilir ya da artırabilirsiniz. Ayrıca kişi sayınıza göre malzemelerin miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Airfryer'da İzmir köfte tarifimiz:

MALZEMELER

  • 400 gram kıyma
  • 1 tane yumurta
  • 1 tane kuru soğan
  • Bir tutam kıyılmış maydanoz
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • ½ çay kaşığı pul biber, karabiber ve kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tane yeşil biber
  • 4 tane çeri domates
  • 2 tane patates
  • 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 2 tane domates rendesi

TARİF

  • Patatesleri elma dilim şeklinde kesin.
  • Airfryer’i 180 derecede çalıştırın ve patatesleri 10 dakika pişirin ve bir kaba alın.
  • Köfte için bir kaba kıyma, yumurta, soğan, maydanoz, galeta unu ve baharatları ekleyip yoğurun.
  • Köfteleri şekillendirin.
  • Airfryer’i 180 derecede ayarlayın ve köfteleri 8 dakika pişirin.
  • Köfteler de piştikten sonra başka bir kaba alın.
  • Airfryer haznesine köfteleri sırayla dizin.
  • Köftelerin arasında patatesleri yerleştirin.
  • Dilimlediğiniz çeri domatesleri ve biberleri de üzerine yerleştirin.
  • Bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve üzerine salça ekleyip karıştırın.
  • Salçanın üzerine rendelenmiş domatesleri de ekleyip 10 dakika pişirin.
  • Hazırladığınız salçalı sosu köftelerin üzerine dökün.
  • Airfryer’i 180 derecede çalıştırın.
  • Hazneyi kapatın ve 8-10 dakika daha pişirin.
  • Tüm malzemeler iyice piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Airfryer'da dalyan köfte nasıl yapılır?Airfryer'da dalyan köfte nasıl yapılır?
Tüm şifa kahverengi kabukta! Soyup atarken iyi düşününTüm şifa kahverengi kabukta! Soyup atarken iyi düşünün
Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...
Anahtar Kelimeler:
izmir köfte izmir köfte tarifi yiyecekler köfte pişirme

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Depremden saatler önce "Kalbim sıkışıyor" deyip... Arkadaşı anlattı

Depremden saatler önce "Kalbim sıkışıyor" deyip... Arkadaşı anlattı

"Canım yanıyor" diyerek paylaştı! Tüyleri diken diken etti: "Lüks mobilyalar, arabalar..."

"Canım yanıyor" diyerek paylaştı! Tüyleri diken diken etti: "Lüks mobilyalar, arabalar..."

İştah kabartan çıtır tavuk tarifi! Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?

İştah kabartan çıtır tavuk tarifi! Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?

Ekonomik ve sağlıklı tarifler! İşte 16 Şubat yemek menüsü

Ekonomik ve sağlıklı tarifler! İşte 16 Şubat yemek menüsü

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.