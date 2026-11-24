Türk mutfağının klasik lezzetlerinden tas kebabı, özellikle et yemeklerini sevenlerin sofralarında kendine özel bir yer ediniyor. Uzun süre kısık ateşte pişirilen etlerin sebzeler ve baharatlarla buluşmasıyla hazırlanan bu yemek, lezzetli sosuyla da iştah kabartıyor. Üstelik doğru malzemeler ve birkaç küçük püf noktasıyla evde lokum gibi dağılan etler hazırlamak mümkün. Peki, suyuna ekmek bandıran tas kebabı nasıl yapılır?

TAS KEBABI TARİFİ

Tas kebabı için gerekli malzemeler

600 gram dana kuşbaşı et

2 adet orta boy patates

1 adet büyük kuru soğan

1 adet havuç

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2-3 su bardağı sıcak su veya et suyu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

İsteğe bağlı olarak 1 adet defne yaprağı

TAS KEBABI NASIL YAPILIR?

Etleri düdüklü tencerede ön haşlamaya alın: Dana kuşbaşı etleri düdüklü tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp basınç oluştuktan sonra etleri yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Süre, etin cinsine ve düdüklü tencerenin modeline göre değişebilir. Pişirme tamamlandığında basıncın güvenli şekilde düşmesini bekleyerek kapağı açın. Etleri süzün, haşlama suyunu ise daha sonra kullanmak üzere ayırın.

2. Soğan ve sarımsağı kavurun: Ayrı bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsakları ilave edip kısa süre daha kavurun.

3. Salçaları ekleyin: Domates ve biber salçasını tencereye alarak kokusu çıkana kadar kavurun. Önceden haşladığınız etleri de ekleyip birkaç dakika salçalı karışımla harmanlayın.

4. Et suyuyla lezzetlendirin: Ayırdığınız et haşlama suyundan 2-3 su bardağı kadarını tencereye ekleyin. Karabiber, pul biber ve isteğe bağlı defne yaprağını ilave edin. Tuz miktarını da damak zevkinize göre ayarlayın.

5. Sebzeleri ilave edin: Küp şeklinde doğradığınız patates ve havuçları tencereye ekleyin. Kapağı kapalı şekilde, kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Etler zaten önceden haşlandığı için bu aşamada fazla pişirip dağılmamalarına dikkat edin.

6. Sosun kıvamını ayarlayın: Tas kebabının en önemli özelliklerinden biri de lezzetli ve kıvamlı sosudur. Sos fazla suluysa kapağı açık şekilde birkaç dakika kaynatarak yoğunlaştırabilirsiniz. Çok koyu olursa bir miktar sıcak et suyu ekleyebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Düdüklü tencerede yapılan ön haşlama, etlerin yumuşamasına yardımcı olur. Ancak etin cinsine göre süreyi ayarlamak gerekir.

Etin kendi suyunu salçalı sos içerisinde kullanmak yemeğe daha yoğun bir lezzet kazandırır.

Salçanın çiğ kokusunun çıkması, yemeğin lezzetini olumlu etkiler.

Sebzelerin dağılmasını önlemek için etler ön haşlandıktan ve sosla buluştuktan sonra ilave edin.

Ekmek banılacak kıvamda bir sos elde etmek için tencerede yeterli miktarda sıvı bırakın.