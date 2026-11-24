MALZEMELER

6 dilim bayat ekmek

3 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım su bardağı ufalanmış beyaz peynir

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Bayat ekmekleri küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağıyla yağladığınız fırın kabına ekmekleri eşit şekilde dağıtın.

Bir kasede yumurtaları, sütü, tuzu ve karabiberi iyice çırpın. Beyaz peyniri ve rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını karışıma ekleyin.

Hazırladığınız karışımı ekmeklerin üzerine gezdirerek dökün. Ekmeklerin sütlü karışımı iyice çekmesi için yaklaşık 15 dakika bekletin.

Kalan kaşar peynirini üzerine serpiştirin. Tereyağından küçük parçalar ekleyerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika, üzeri kızarıp yumurtalı karışım tamamen pişene kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika dinlendirip sıcak servis edin.