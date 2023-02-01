Airfryer meyveli, kuru yemişli granola tarifi: Airfryer'da meyveli, kuru yemişli granola nasıl yapılır?

Çeşit çeşit kahvaltılıkların olduğu sofralar hazırlamak için yeterli vaktiniz yoksa ya da daha sağlıklı ve doyurucu lezzetleri tercih ediyorsanız Airfryer ile birkaç dakika içinde enfes granolalar hazırlayabilirsiniz. İsterseniz pişirdiğiniz gibi tüketebilir isterseniz fazla miktarlarda yaparak kavanozlarda saklayabilir ve istedikçe süt ile tüketebilirsiniz.
Bir dünya lezzeti olan granolaları türlü malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Meyveli, kuru yemişli granola tarifi için gereken malzemeleri ve pişirme adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Arzunuza göre miktarları arttırarak kavanozlara kaldırabileceğiniz şekilde pişirebilir ve istediğiniz zaman servis edebilirsiniz.