Airfryer meyveli, kuru yemişli granola tarifi: Airfryer'da meyveli, kuru yemişli granola nasıl yapılır?

Çeşit çeşit kahvaltılıkların olduğu sofralar hazırlamak için yeterli vaktiniz yoksa ya da daha sağlıklı ve doyurucu lezzetleri tercih ediyorsanız Airfryer ile birkaç dakika içinde enfes granolalar hazırlayabilirsiniz. İsterseniz pişirdiğiniz gibi tüketebilir isterseniz fazla miktarlarda yaparak kavanozlarda saklayabilir ve istedikçe süt ile tüketebilirsiniz.

Bir dünya lezzeti olan granolaları türlü malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Meyveli, kuru yemişli granola tarifi için gereken malzemeleri ve pişirme adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Arzunuza göre miktarları arttırarak kavanozlara kaldırabileceğiniz şekilde pişirebilir ve istediğiniz zaman servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 2 su bardağı yulaf ezmesi

3 yemek kaşığı badem

3 yemek kaşığı kaju

½ su bardağı ceviz içi

½ su bardağı fındık

3 yemek kaşığı kurutulmuş kayısı

3 yemek kaşığı kurutulmuş erik

2 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı toz tarçın

TARİF Tüm kuru yemişleri bir bıçak yardımı ile ya da ufalanmayacak şekilde kırarak bir kaseye alın.

Bu aşamada kuru yemişleri damak tadınıza göre azaltabilir, arttırabilir ya da değiştirebilirsiniz.

Kuru yemişlerin üzerine tarçını, balı ve yulafları ekleyin.

Airfryer’i 200 derecede çalıştırın ve ısıtın.

Hazırladığınız karışımı Airfryer haznesine yayarak yerleştirin.

Beş dakika kadar pişirin. Pişirme süresi için de damak tadınıza göre uygulama yapabilir, daha çok pişmiş istiyorsanız bu süreyi birkaç dakika daha uzatabilirsiniz.

Pişen karışımı kavanozlayarak daha sonra süt ile tüketebilir ya da taze taze sunabilirsiniz.



