Airfryer paçanga tarifi: Airfryer'da paçanga nasıl yapılır?

Airfryer ile tüm yemeklerinizi ve tatlılarınızı çok kısa süreler içinde pişirebilirsiniz. Tariflerinizin lezzetine lezzet katacak olan Airfryer’da pişirdiğiniz tüm yemekler daha sağlıklı ve daha az yağlı olacaktır. Birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz paçanga böreğini de Airfryer’da birkaç dakika içinde hazırlayarak servis edebilirsiniz. Hazırlanışı oldukça kolay olan paçanga böreğini Airfryer ile birkaç dakika içinde ve daha az yağlı olarak pişirebilirsiniz. Hazır yufka ile yapabileceğiniz paçanga böreği için pratik bir tarif ve malzemeler şu şekildedir: