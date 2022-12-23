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Airfryer paçanga tarifi: Airfryer'da paçanga nasıl yapılır?

22.12.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ülkelerinde en sık tüketilen lezzetler arasında olan paçanga böreğinin kökeni Balkanlar olarak bilinir. Bu lezzet Türk mutfağına da girmiş ve türlü davetlerde ikram edilir hâle gelmiştir. Temel malzemeleri pastırma ve yufka olan paçanga böreği, kaşar peyniri, domates, biber ve maydanozla zenginleştirilerek hazırlanır. Sigara böreğiyle benzer aşamalarla yapılan paçanga böreğini airfryer ile de kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz.

Airfryer paçanga tarifi: Airfryer'da paçanga nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Adet 360kal

Airfryer ile tüm yemeklerinizi ve tatlılarınızı çok kısa süreler içinde pişirebilirsiniz. Tariflerinizin lezzetine lezzet katacak olan Airfryer’da pişirdiğiniz tüm yemekler daha sağlıklı ve daha az yağlı olacaktır. Birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz paçanga böreğini de Airfryer’da birkaç dakika içinde hazırlayarak servis edebilirsiniz. Hazırlanışı oldukça kolay olan paçanga böreğini Airfryer ile birkaç dakika içinde ve daha az yağlı olarak pişirebilirsiniz. Hazır yufka ile yapabileceğiniz paçanga böreği için pratik bir tarif ve malzemeler şu şekildedir:

MALZEMELER

  • 1 adet hazır yufka
  • 1 adet domates
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 150 gram kaşar peyniri
  • 4 dilim pastırma
  • Sıvı yağ

TARİF

  • Bir adet yufkayı dört eşit parçaya bölünecek şekilde kesin.
  • Kaşar peynirini rendeleyin.
  • Her yufkanın geniş kısmına bir kaşık rendelenmiş kaşar, 1 dilim pastırma, birer dilim biber ve bir dilim domates yerleştirin.
  • Kenarlarını katlayarak geniş rulolar halinde sarın.
  • Sardıktan sonra dışarıda kalan yufkanın ucunu su ile çok az ıslatın.
  • Airfryer’i 200 dereceye ayarlayın.
  • Hazırladığınız börekleri fırça yardımı ile yağlayarak Airfryer’a yerleştirin.
  • On iki dakika pişirin.
  • Börekler piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.


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