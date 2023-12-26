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    Airfryer patates kızartması tarifi: Airfryer'da patates kızartması nasıl yapılır?

    26.12.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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    Son yıllarda mutfakların gözde cihazı Airfriyer ile türlü türlü yemeklerin sunulduğu eşsiz lezzetlerde sofralar kurabilir, çok kısa süreler içinde hem lezzetli hem sağlıklı tatlılar ve yemekler hazırlayabilirsiniz. Patates kızartmasını da Airfryer kullanarak çok az yağ ile ve sağlıklı bir şekilde pişirebilirsiniz.

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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Kase 300kal

    Her türlü tatlıyı, yemeği, kızartmayı ya da atıştırmalıkları Airfryer ile fırına göre çok daha az yağ ile pişirebilirsiniz. Kahvaltılarda, öğünlerde ya da özel davetlerinizde hazırlayacağınız lezzetli sofralarda tüm tariflerinizi hem çok kısa süreler içinde hem de çok daha sağlıklı bir şekilde Airfryer ile hazırlayıp sunabilirsiniz. Lezzeti ile bilinen, özellikle çocuklar tarafından çok sevilen patates kızartmasını da bol yağda ve çok kalorili olarak pişirmek yerine Airfryer’de şu tarifi kullanarak yapabilirsiniz:

    MALZEMELER

    • 1 kilo patates
    • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

    TARİF

    • Patatesleri soyun ve arzu ettiğiniz şekilde doğrayın.
    • Hazırladığınız patatesleri yarım saat boyunca suda bekletin ve temiz bir havlu ile kurutun.
    • Airfryer’ı 160 derecede ısıtın.
    • Patatesleri bir kapta yağ ile harmanlayın.
    • Isıttığınız Airfryer’ın sepetine patatesleri yerleştirin.
    • Zamanlayıcıyı 15 dakikaya ayarlayın.
    • Süre dolduktan sonra sepeti çıkartın ve sallayın.
    • Bu kez 180 derece sıcaklıkta 10 dakika pişirin.
    • 5 dakika sonra yeniden sepeti çıkartıp sallayın.
    • Süre dolunca çıkartın ve arzuya göre tuz, ketçap, mayonez ya da yoğurt ile servis edin.


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    patates kızartma tarif
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