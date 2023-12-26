Airfryer patates kızartması tarifi: Airfryer'da patates kızartması nasıl yapılır?

Her türlü tatlıyı, yemeği, kızartmayı ya da atıştırmalıkları Airfryer ile fırına göre çok daha az yağ ile pişirebilirsiniz. Kahvaltılarda, öğünlerde ya da özel davetlerinizde hazırlayacağınız lezzetli sofralarda tüm tariflerinizi hem çok kısa süreler içinde hem de çok daha sağlıklı bir şekilde Airfryer ile hazırlayıp sunabilirsiniz. Lezzeti ile bilinen, özellikle çocuklar tarafından çok sevilen patates kızartmasını da bol yağda ve çok kalorili olarak pişirmek yerine Airfryer’de şu tarifi kullanarak yapabilirsiniz: