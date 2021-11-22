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Aizanoi Antik Kenti evlenen çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu oldu! Düğünden önce buraya akın ettiler

22.11.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da özel günlerini farklı karelerle ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damatlar, fotoğraf çektirmek için UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yar alan Aizanoi Antik Kenti’ne akın ediyor.

Aizanoi Antik Kenti evlenen çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu oldu! Düğünden önce buraya akın ettiler

Düğün töreni için gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler, kuaför ve makyaj işlemi sonrası soluğu Aizanoi Antik Kenti’nde alıyor. Dünyada arkeolojik zenginlik bakımından başta gelen yerlerden olan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, yerli turistler için farklı şekilde değerlendiriliyor.

VAZGEÇİLMEZ YER OLDU

Tarihi mekanları görmek için birçok insanın uzak ülkelerden geldiği Aizanoi Antik Kenti, çiftlerin de düğün fotoğrafları için adeta vazgeçilmezleri oldu. Kütahya cd çevre illerden antik kente gelen çiftler, tarihi teneffüs etmenin mutluluğunu yaşıyor. Binlerce yıllık sütunların, antik tiyatronun ve Zeus Tapınağı’nın önünde ve içinde romantik pozlar veren çiftler, renkli bir düğün albümüne kavuşuyor.

Düğün fotoğrafları çektirmek için Aizanoi Antik Kenti’ne gelen Emel ve Ömer Bayraktan çifti, düğün hatırası için Çavdarhisar’daki tarihi mekanı tercih ettiklerini ifade ettiler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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