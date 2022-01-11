Ajda Pekkan'dan Hakan Altun itirafı: Elektriklenme oldu

Ajda Pekkan, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Bir dönem Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Pekken bu konuda da konuştu.

İlk kez aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun’la ilgili konuşan Ajda Pekkan “Ben Hakan’a hayrandım, Hakan da bana. Elektriklenme olmuştum benim tarafımdan olmadı. Karşı taraftan oldu. O elektriklerin hepsini görüyorum. İnsanı hoşlaştırıyor” dedi.

Pekkan özellikle bu elektriklenmenin Hakan Altun cephesinde daha fazla olduğunu dile getirdi.

