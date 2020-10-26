Ajda Pekkan'dan sürpriz düet

Sevenlerinin karşısına Gülşah Saraçoğlu imzalı elbise ile çıkan Pekkan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yine göz kamaştırdı. Pandemiden dolayı İstanbul’da sekiz ay sonra sevenleriyle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Süperstar" Siz beni çok seviyorsunuz, bende sizleri çok seviyorum sevgi zaten karşılıklı olan birşey iyiki varsınız" diyerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti.

SÜRPRİZ DÜET

Muhteşem sahne performansı ile misafirlerini büyüleyen Ajda Pekkan, sahneye şarkıcı Cenk Eren’i davet ederek birlikte "Hancı" şarkısı ile düet yaptı.

Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler arasında Defne Samyeli, Gonca Vuslateri, Ayta Sözeri, ve Celil Nalçakan-Merve Zeynep Sezgi çifti de yer aldı.



